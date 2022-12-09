名主持廖科溢出軌道歉：把柄在外遇手上

廖科溢因為再婚女主播，引發感情處理不當的是非。（本報資料照片）

金鐘主持人廖科溢日前宣布再婚TVBS主播秦綾謙，不料喜訊公開後，多名女子接二連三跳出來爆料他的劈腿惡行，其中一名A女更指廖科溢欠了她80萬台幣(約2萬6100美元)遲遲不還，廖科溢昨晚在臉書 二度發文，他先是坦言自己婚內出軌，對前妻不忠，接著自曝有把柄在外遇對象手中，且他早已完成匯款，但對方仍惡意爆料，表示將保留法律追訴權。

廖科溢近來身陷桃色風暴 ，他前晚首度對此事發聲，表示自己有處理不當地方，但與新婚妻子秦綾謙的確是真愛，秦綾謙幾小時後也發文力挺老公，但仍止不住事件延燒，爆料越來越多，他形象全面崩塌，昨晚他二度發聲明，承認前段婚姻因聚少離多而外遇，徹底打臉前一篇聲稱「婚後絕對不存在著不忠的問題」的說法。

廖科溢道歉「對於外遇對象我錯了，對前妻我更錯了，所以我當時道歉坦承，為此付出代價，卻也是惡夢的開始；有了把柄在外遇對象手上，接下來是一連串的逼迫離婚與情緒勒索」，他表示離婚後準備搬家，外遇對象表明要幫忙租屋，「一開始我確實婉拒，最後也不該答應，因為當時愚昧無知的認為，她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退。」

他嘆這幾年過著被控制著的人生，無論生活及工作全都被箝制，欠款也早已還清，但對方仍不甘心爆料，離婚後他確實有過幾段感情，「有的是不愛也勉強不來；有的是處理不好；也因為自己的怯懦及對過往的不坦承，而傷害了人，這點我很抱歉。」更表示會一肩扛起，只希望別波及到父母及妻子。

秦綾謙表示和廖科溢兩人都曾在感情上受傷失敗過，所以更懂事件背後的真真假假。她坦言害怕再度踏入婚姻，不只一次表明只要交往就好，但廖科溢比她勇敢，真的按計畫一步步把她娶回家，她認為若廖科溢只想跟她玩玩，大可不必走到這一步，因為兩人都是公眾人物，結婚遲早會被公開，她向廖科溢示愛「還是只能說，謝謝你這麼衝的義無反顧勇敢愛我~」。