張蘭惡言踩底線 大S秀借據回擊

大S、汪小菲離婚風波持續燒。（取材自微博）

張蘭連日來不停在直播中攻擊大S 全家人，包括徐媽媽、具俊曄無所不罵。具俊曄日前出手回擊，捍衛大S清白。大S也接力出手，一口氣公開自己貸款買房的明細，和汪小菲 的親筆借據，汪小菲也立刻回擊，大汪家事一波未平一波再起。

張蘭為了直播賣酸辣粉，暗指大S不忠在先，更指大S把家人的電表遷到自己名下，才導致電費高達9萬多元（台幣，下同，約3000美元），並爆料S媽是「坐檯的」。

家人受辱踩到了大S底線，她出示銀行往來明細，當中金額高達2億多元。她寫下：「2套房皆為本人貸款購置，愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭買酸辣粉的被兒坑。」「愛新覺羅汪」是網路酸民揶揄汪小菲自稱是滿清皇族後代的說法。

她隨後繼續公開汪小菲親筆借據，白紙黑字寫下：「本人汪小菲向徐熙媛 一共借款2600萬元，2000萬用於酒店投資，600萬用來周轉律師費。於2018年底全部還清，特立此據。」大S指出：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下，事隔至今只還了500萬元，嫁入豪門真是穩賠，現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」

有力挺大S的網友留言暗諷汪「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」，釣出大S本人按讚並親自回覆「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

汪小菲馬上發文回嗆：「徐熙媛，我本來對你還保留孩子母親的這個身分，你今天睜眼說瞎話，你根本就不配當我孩子的母親。」他細數自己沒台灣帳戶，加上兩岸匯兌不易，他換不到足額台幣，只好透過賣畫等方式，讓大S「幫我度過一下」，他更聲稱準備公開其他證據。張蘭怒轟大S心機重，更表示當初大S和汪小菲在大陸民政局領的證，還沒去民政局辦理離婚，指控大S有涉及重婚的嫌疑。而汪小菲4日凌晨又二度向大S求和，但他沒多久又刪文。