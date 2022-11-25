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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

床墊不值900萬 大S、張蘭誰被騙？

記者葉君遠／台北25日電
大S將床墊還給汪小菲並已回收。（本報資料照片）
大S將床墊還給汪小菲並已回收。（本報資料照片）

汪小菲意外掀起「床墊之亂」，床墊直到回收前，大家都以為它真如張蘭所指價值900萬台幣(約29.1萬美元)，沒想到執行任務的回收工會當場一刀割開，眾人才發現床墊是值10萬元台幣的他牌。大S經紀人廖瑋琪表示：「這床當初不是熙媛買的，也不知道品牌價錢，如今，送回去只是物歸原主」。

張蘭在直播裡批評大S為了腰、脊椎特意去訂製世界頂級豪華床墊，號稱價值900萬。大S身邊好友透露，汪小菲確實在貴婦百貨裡買了超頂級品牌Hästens海絲騰的寢具，但當時他們在裝潢這個房子時，大S剛好懷了老二，身體狀況很不好，基本上都沒出門，也沒在管新房子的事，床墊一事都由汪小菲一手包辦。

新聞鬧出來後，大S的想法就是原封不動打包送回S HOTEL，而S HOTEL原想低調解決直接送回收，但因為民眾實在太關心床墊了，最終飯店公關決定辦一場「回收秀」，當場割開了床墊、也割開了經過包裝的糖衣，許多使用過Hästens海絲騰老客戶看著新聞畫面都覺不對勁，最後被媒體查證揭開真相，打臉張蘭。

此外，說了不再互相傷害的汪小菲，24日還是忍不住發文質問大S「你妹跟公婆小孩住在一起？你呢？你怎麼不和公婆住一起？」被網友苦酸，兩人已離婚居然還問為何不跟公婆住。

大S(右)、汪小菲因離婚贍養費鬧得沸沸揚揚。（取材自臉書）
大S(右)、汪小菲因離婚贍養費鬧得沸沸揚揚。（取材自臉書）

大S 汪小菲

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