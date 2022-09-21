金融時報：曹興誠擬資助開發軍用無人機 百萬架機海抗中

曹興誠本月舉行記者會宣布他將捐出30億元加強台灣國防。（路透）

已承諾捐出30億元台幣加強台灣國防的前聯電董事長曹興誠接受金融時報訪問表示，他正和台灣無人機製造商接洽合組產業聯盟，迅速生產100萬架低成本的攻擊無人機，在解放軍 來犯時殲敵於灘頭。

曹興誠先將投入10億元訓練民間上萬戰士，此外，他接受金融時報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）訪問時透露，他希望資助開發軍用無人機，如果中共打算登陸，艦隊越過台灣海峽，就可予以反擊 。

曹興誠並表示，他希望在兩到三年內的短時間內確使台灣沒有人畏戰並擁有抵抗的意志。

他認為，就算經歷連番轟炸和飛彈攻擊，只要能阻絕解放軍登陸，台灣仍可獲得保全。他主張所有人必須鍛煉極強的鬥志，他舉納粹德國在二戰時期轟炸英國 各城市為例，當年英國民眾的士氣依然高昂。

曹興誠不同意有人認為他這些努力微不足道，也為時已晚。他說，儘管形勢非常迫切，尚有一些時間，就像是全球暖化的情況，大家都得保持樂觀。

北京2019年迫害香港 人，讓曹興誠再度投身政治。他告訴金融時報，香港和平示威、理性要求，卻被殘暴對待，令他十分不滿，他因此立誓絕不再踏上中國、港澳，決心開始抗中。

曹興誠說，台灣抗中不是統獨的問題，統獨是個假議題。他說，中國的民族主義是反文明的，台灣則站在文明這邊，重視理性、科學、進步、和平、人權、法制和民主，這就是為什麼兩岸無法相容的原因。