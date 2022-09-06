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批中天匪台遭求償5億 曹興誠反指誣告

記者蔣永佑、簡永祥／台北6日電
中天電視董事長廖麗生5日與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。(記者／蔣永佑攝影)
中天電視董事長廖麗生5日與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。(記者／蔣永佑攝影)

聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上公開說中天是「匪台」，同時拒絕該台記者林宸佑提問和採訪，中天電視董事長廖麗生昨天與林宸佑至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨害名譽，同時將提出民事求償5億元(台幣，下同，約1628萬美元)。

廖麗生表示，曹興誠以不實且侮辱性極高的言詞公開誹謗中天電視，更引發諸多媒體製播談話性節目，延續且擴散地批評中天電視，導致中天電視之名譽遭受極大侵害，其言論不僅藐視言論自由，更玷汙了台灣的自由民主價值；為了台灣的新聞自由、中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，他必須對曹興誠提告。

曹興誠則回應說：「媒體告個人，荒唐至極！」他說，媒體覺得什麼人發言不當，在媒體上澄清或反駁即可；中天此舉屬於誣告，等待敗訴後會反告，並要求中天賠償50億元，捐出用以加強國防。

曹興誠1日舉行國際記者會，說明他捐款執行兩項提升民間防禦計畫，記者會過程中，曹指中國大陸的清零政策「非常愚蠢」，中天新聞記者反問，衛福部前部長陳時中曾提出清零政策，「所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？」

曹興誠回問：「第1個題目有陷阱，你是哪一家報社。」當得知是中天後，曹說：「中天我不回答！這匪台嘛；中天根本是到處誹謗，你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊。」

中天表示，民事求償5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金。

陳時中 教育 防疫

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