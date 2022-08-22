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抗癌8年 余天之女余苑綺39歲病逝

記者林怡秀、李姿瑩／台北22日電
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余天二女兒余苑綺抗癌長達8年，昨下午病逝榮總，享年39歲。余天和李亞萍用盡辦法救女兒，前後花了逾600萬元醫藥費，李亞萍還曾崩潰說出：「只要綺綺好，用我的命換她的命，反正我人生70幾歲也活夠了。」然而最終仍是白髮人送黑髮人。

余苑綺2014年發現罹患直腸癌，歷經多次化療及手術，但2019年生下第二胎後直腸癌復發，接著癌細胞擴散到肝臟及淋巴，今年她病情每況愈下，癌細胞擴散到全身，媽媽李亞萍不捨透露，醫院已對女兒的病情束手無策，更傷心表示余苑綺的大腿和手臂一樣細，站都站不起來，但為了一對年幼子女，她仍堅強抗癌至今，令人不捨。

余苑綺在加拿大完成學業後，曾在爸媽引薦下客串戲劇「婆媳過招千百回」，並主持「台灣腳逛大陸」、「台灣開心秀」等節目，其實她有歌手夢，還曾在南投草屯駐唱過三個月，可惜始終沒有發片機會。她2014年發現罹癌，抗癌成功後，2017年認識了小4歲的老公Gary，之後她驚喜發現懷孕，生下女兒樂樂，2019年在圓山大飯店盛大宴客，沒多久又火速懷上第二胎，不料生下兒子後，卻發現癌症復發。

余天和余祥銓昨出面沉痛宣布余苑綺病逝，余天痛哭表示「她早上還好好的，一下情況就很糟，我們本來想要急救，但是她已經寫了放棄急救，這樣也好，這樣也不必這麼難過，這麼痛苦，她眼睛都不閉，我跟亞萍跟她說，我們放下了，她才稍微閉一些，可憐的孩子，就放心地走吧。」

余苑綺病情惡化期間，李亞萍憂鬱症、躁鬱症纏身，余天日前更傳出小中風。身為父母，在看到余苑綺比手勢示意「讓我走」時，余天和李亞萍早已心碎，余天數度在媒體前痛哭：「我怎麼捨得？怎麼可以這麼殘忍。」

余天(右)和兒子余祥銓出面悲痛表示余苑綺病逝。(記者林怡秀／攝影)
余天(右)和兒子余祥銓出面悲痛表示余苑綺病逝。(記者林怡秀／攝影)

癌細胞 手術 中風

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