關懷弱勢兒 「埔里阿嬤」陳綢92歲辭世

「埔里阿嬤」陳綢成立兒少家園，幫助許多青少年重回正軌。（圖：良顯堂社會福利基金會提供）

南投縣良顯堂社會福利 基金會、兒少家園創辦人陳綢昨去世，享耆壽92歲。陳綢中年罹癌，克服癌症 化療、病痛纒身，卻常看她推著點滴架，出席關懷弱勢、幫助迷途青少年的活動，她的義行與大愛，被稱為「埔里阿嬤」。良顯堂基金會表示，會持續照顧弱勢、兒少，發揚阿嬤無私、大愛精神。

陳綢阿嬤沒機會受教育 ，卻幫助許多弱勢和行為偏差青少年，暨南大學去年頒授她名譽教育學博士學位，阿嬤謙稱「我沒讀過冊，不夠資格」。暨大校長武東星說，阿嬤用慈悲心，讓行為偏差孩子擁有好品德，用身教春風化雨，是名偉大的教育家。

陳綢幼年時母親過世，被送到埔里陳家當養女。婚後，陳綢生育7個子女。她38歲起陸續發現大腸癌、子宮癌等多種癌症，沒被打倒，勇敢接受化療，並將病痛經歷轉化為關懷他人，幫助弱勢家庭兒童接受教育。

在丈夫林有海支持下，她出售家中土地、房屋，興建良顯堂等13座廟宇，1983年推動成立玉良顯堂慈善會，2000年轉型為良顯堂社會福利事業基金會，後來又成立「陳綢兒少家園」關懷安置弱勢兒童及青少年。

十幾年前有名少年因為打架、鬧事，被法院送來兒少家園，他很不適應，但阿嬤發現他隨身帶著母親照片，常獨自在角落哭泣，陳綢告訴他，「沒了媽媽還有阿嬤在」，讓少年卸下心防，不再打架鬧事，還考上大學。他常回來良顯堂當志工，照顧其他少年。

暨南國際大學去年頒授名譽教育學博士學位給陳綢。阿嬤說：「我沒讀過冊，能夠獲得這個獎，攏是大家的付出，我只是代表而已，希望大家繼續幫助孩子教育，讓他們成為國家棟梁」。

基金會表示，阿嬤早為身後事做足準備，最後的遺願是不發訃聞，一切從簡。