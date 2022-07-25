林志穎醒了 妻：每天都有進步

林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救。(取材自Instagram)

林志穎 日前駕駛特斯拉在桃園蘆竹區發生自撞車禍 ，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與六歲兒子Jenson被善心人士從車內合力拉出來，送往醫院急救。

對於事發當時，他的受傷照片隨著新聞在網路瘋傳，經紀人稱家人沒生氣，感謝外界關心「都是救命恩人」，而昨林志穎的弟弟林志鑫對外證實，林志穎清醒了，而太太陳若儀也首度發聲感謝外界，並曝老公每天狀況都有進步。

昨天是林志穎自撞車禍送醫第三天，事發當時，他被救出時腫脹的臉龐，一度讓所有人都認不出；對此林志穎家人並未追究傷照流出，認為都是救命恩人。而陳若儀也首度發聲，「志穎每天的狀況都有進步，感謝長庚醫院醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們」。

林志穎家人第一時間就想找出救出林志穎的人表達感謝，而關於「救人」一事，經常上節目、在社群 平台發表意見的眼科醫師黃宥嘉，對此也提出看法，認為林志穎車禍獲救是不幸中的大幸，協助他的工人朋友也非常偉大，但她質疑台灣法律規範，「全部教科書都寫著：不宜在不知道狀況的條件下移動病人（傷者），如果寫可以移動，換教科書作者會被告死。今天是因為車子後來爆炸了，不然頸椎脫位算誰的帳？」

黃宥嘉坦言，「其實如果一般人，不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死。」認為台灣法律應該「放寬對救助人時產生的刑罰」，感嘆：「不是有沒有讀書的問題，而是我們也都被這世界跟法律，訓練得很孬」。