前中研院院長翁啟惠 獲有機化學界大獎

中研院前院長翁啟惠。(本報資料照片)

前中研院院長翁啟惠在國際有機化學界再獲重要獎項，根據美國媒體22日報導，美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）講座教授翁啟惠因為 醣科學在生理學和疾病生物學中的研究貢獻，獲得今年度有機化學界重要獎項「Tetrahedron Prize」。

根據美國媒體報導指出，翁啟惠的發現和技術根本上塑造了人類對複雜碳水化合物和醣蛋白的理解，並揭示了治療重大疾病的新治療策略。這次翁啟惠獲得Tetrahedron Prize，主要是表彰他在醣科學方面的開創性工作，或者更熟悉的研究複雜醣及其在生理學和疾病生物學中的作用。

翁啟惠的實驗室專注於開發能夠闡明醣基化在人體內所起作用的工具，具體來說，他的發現和技術揭示了這些複雜的醣如何影響從癌症 進展到細菌和病毒感染，再到神經退化性疾病的一切。 翁啟惠研究的首要目標是將這些科學見解轉化為治療方法，例如涉及關鍵醣基化途徑的通用疫苗 、抗體和抑製劑。

Tetrahedron Prize獎項自1980年創立，每年表揚在有機化學有重要創新發現跟貢獻的學者，得主可獲得一面獎牌、證書，還有15,000美元的獎金；歷屆得主中伊萊亞斯．科里、野依良治、Robert Howard Grubbs、Fraser Stoddart等獲得該獎肯定後不久，又獲得諾貝爾獎 肯定。過去獲該獎肯定的亞洲學者只有日本人，翁啟惠是獲該獎項肯定的第1位台灣人，該獎預計於2023年美國化學學會全國會議頒發。

翁啟惠研發一鍋式酵素合成法、程式化一鍋合成法等，讓醣分子的研究取得突破且飛躍式的進展，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，Tetrahedron Prize獎項介紹，翁啟惠醣分子的科學研究，改變大眾對醣分子的認知，相關發明更廣泛運用到疫苗、抗體與癌症治療等。

翁啟惠屢獲國際重要獎項肯定，包含今年也獲得美國化學家協會的「化學先驅獎」，去年獲得威爾許獎肯定，2014年獲得沃爾夫獎，2015年也獲得英國皇家畫學會羅賓遜獎。

翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）、美國國家發明學院院士（2014）等；在台灣方面，於1994年當選中央研究院院士、2020年當選工業技術研究院院士，現在也是中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院的合聘特聘研究員。