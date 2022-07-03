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崔健、蔡健雅 金曲稱王封后 茄子蛋抱走年度歌曲獎

記者梅衍儂／高雄3日電
中國大陸歌手崔健拿下金曲最佳華語男歌手獎。蔡健雅（圖）四度拿下最佳華語女歌手榮銜。(圖：台視提供)
中國大陸歌手崔健拿下金曲最佳華語男歌手獎。蔡健雅（圖）四度拿下最佳華語女歌手榮銜。(圖：台視提供)

第33屆金曲獎昨在晴雨交加的高雄舉行，相隔17年再到港都，下午1時開始，就有不少民眾聚集在星光大道周圍，爭相目睹明星風采；由於受新冠肺炎疫情影響，金曲獎自前年起連續兩年延期開辦，今年終於如期迎來音樂圈的盛事。

今年金曲獎由羅時豐主持，評審團主席阿弟仔上台頒發評審團獎時，開宗明義表示這是分眾市場的時代，今年的標準就是多元，得獎名單看得出評審喜好十分平均。

今年由蔡健雅憑藉專輯「DEPART」拿下最佳華語專輯獎、年度專輯獎、最佳華語女歌手獎和最佳演唱錄音專輯獎，以及黃連煜拿下最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎、評審團獎、最佳演唱組合獎（新寶島康樂隊），雙雙得四獎，並列為大贏家。

蔡健雅獲得人生第四座后冠，超越張惠妹的三度，也打破大會紀錄，帶著媽媽出席的她，果真應驗了會前「媽媽就是我的幸運物」宣言。歌王由中國大陸歌手崔健獲得，有「中國搖滾之父」之稱的他，以專輯「飛狗」首度入圍就奪獎，但崔健未出席，由友人上台代領。

「年度歌曲獎」由茄子蛋以描寫癡情男子面對突如其來愛情際遇的「愛情你比我想的閣較偉大」，打敗黃明志、陳芳語的「玻璃心」、韋禮安的「如果可以」奪下大獎，茄子蛋除了感謝父母及評審與蛋粉的肯定，一臉不敢置信說：「音樂沒有紅不紅、厲不厲害，就只有快樂不快樂。」還加快速度補充：「不管世界上發生多少爛事，唯有選擇善良，才能安穩地走下去，感謝大家喜歡。」

成團九年的茄子蛋，曾於29屆憑著「卡通人物」專輯獲得金曲「最佳新人獎」及「最佳台語專輯獎」，如今又憑熱賣電影「當男人戀愛時」主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」再鍍金，就算獎座真實入手，茄子蛋站在後台，表情仍像作夢般說，「這一切真的很不真實，太快了！」

台語歌王由視障歌手王俊傑以專輯「看無」獲得，17歲就進入音樂圈的他，曾經和蕭煌奇組團，是台灣首位視障流行音樂編曲及唱片製作人；台語歌后則是由電信工程師江惠儀拿下，而「看無」和「空」皆入圍最佳台語專輯獎，只是最後輸給了樂團百合花的「不是路」。

以夯劇「想見你」暴紅的許光漢錯失最佳新人獎，該獎由雙人組合珂拉琪奪得。

中國大陸歌手崔健（圖）拿下金曲最佳華語男歌手獎。蔡健雅四度拿下最佳華語女歌手榮銜...
中國大陸歌手崔健（圖）拿下金曲最佳華語男歌手獎。蔡健雅四度拿下最佳華語女歌手榮銜。(本報資料照片)
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