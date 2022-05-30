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胡家琪 台第2位西點軍校畢業女軍官

記者洪哲政／台北30日電
台灣第二位自西點軍校畢業的女性軍官胡家琪，計畫6、7月參與愛國教育與陸軍官校畢業典禮，授階為少尉軍官。(取材自胡元德臉書)
台灣第二位自西點軍校畢業的女性軍官胡家琪，計畫6、7月參與愛國教育與陸軍官校畢業典禮，授階為少尉軍官。(取材自胡元德臉書)

台灣派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為台灣第二位自西點軍校畢業的女性軍官。她已於日前返台，計畫6、7月參與愛國教育與陸軍官校畢業典禮，授階為少尉軍官；初官落腳部隊應分派至八軍團的四三砲指部擔任排長。

陸軍官校史上曾有三位女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第二位順利畢業的女性學生。

胡家琪為陸軍官校110年班、正90期學生，2018年通過甄選成為奉派就讀美國西點軍校的第三位女性軍校生，台灣時間今年5月22日畢業，胡家琪在西點表現優秀，四年級期間不但曾膺選擔任西點入伍生團「野獸營」實習連長，也曾榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

據了解，就讀美軍校返國學生目前採戶籍地分發，砲科的胡家琪戶籍是台南，初官落腳部隊應為四三砲指部，該部指揮官張冠軍擁有美陸軍戰院學歷，嫻熟對美軍務。

陸軍司令部昨日表示，陸軍今年西點軍校畢業生胡家琪已於日前返台，後續將與111年班畢業生共同接受「愛國教育」，並參加官校畢業典禮；根據其選填的砲兵官科，依戶籍地分發擔任排級職務。

陸軍司令部特別表示，針對國外軍校畢業生，陸軍定期實施經管鑑定及座談等輔導作為，確保渠等於部隊發展正常、長留久任。

西點軍校是在2000年重新開始接受台灣學生，第一位順利畢業者是西點2004年班的李武陵和2006年班的吳致廷，但兩人服役十年即行退伍；洪琬婷是第二位畢業的台灣學生，也是首位女性畢業生，目前官拜中校，任職國防部政務辦公室，負責外軍的聯繫與接待業務。胡家琪則是台灣第二位女性西點畢業生。

西點軍校 教育 國防部

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