總統府前秘書長蘇嘉全 將接掌台日關係協會

總統府前秘書長、立法院前院長蘇嘉全傳將接任台日關係協會會長。(本報資料照片)

日本 福食重新開放進口後，綠營內部即傳出，台日關係進入新里程碑，現任台日關係協會會長邱義仁完成階段性任務將交棒。知情人士表示，邱義仁已請辭，可望由總統府前秘書長蘇嘉全接任，人事案近期將正式發布。

綠營涉外人士指出，台日關係重點還是在配合美國的台海安全政策，在福食開放後，台日之間短期無重大議題，蘇嘉全若此時接任，是較妥適時機點。不過，邱義仁時期對台日事務主導性，並不亞於駐日代表謝長廷，但蘇嘉全畢竟與日方淵源不深，接棒後駐日代表處與台日關係協會的互動模式是否產生變化，有待觀察。

蘇嘉全前年因其姪子蘇震清疑因SOGO公司經營權之爭涉收賄，以個人因素為由，主動向蔡英文 總統請辭獲准；若近期人事案有譜，也宣告沈潛近二年的蘇嘉全正式復出政壇。

今年2月18日，第45屆台日經濟貿易會議舉行閉幕式，邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫一同出席，當時即被外界視為，是邱臨去前的「畢業成果展」。大橋光夫會中更主動送上大禮，提出感謝台灣在解除日本食品進口管制邁出重要的一步，建議重啟「台日經濟夥伴委員會」（EPC）。對於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），帶來正面曙光。

綠營人士表示，蘇嘉全歷任農委會主委、內政部 長等要職，對未來開放福食之相關技術性執行細節能有高掌握度，且曾任立法院長，任內更曾率團訪日推動國會外交，對較不擅長的日語也予以積極補強，以其國會議長高度掌台日事務，不失為一步好棋。