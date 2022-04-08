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「彭教授」與李登輝競選總統 囑扁勿向馬求饒 婉拒任蔡資政

記者林河名／台北8日電
彭明敏（右）曾與李登輝（左）在1996年總統選舉中對壘。李登輝於2020年7月30日去世，彭明敏於2022年4月8日辭世。（本報資料照片）
彭明敏（右）曾與李登輝（左）在1996年總統選舉中對壘。李登輝於2020年7月30日去世，彭明敏於2022年4月8日辭世。（本報資料照片）

曾代表民進黨參選1996年首屆民選總統的彭明敏，今天清晨過世，享耆壽98歲。彭明敏雖曾代表民進黨參選總統，但隨後成立建國會並自任會長，喊出「台灣要建國，不能寄望民進黨」，1997年退出民進黨。儘管不具民進黨籍，但他「台獨教父」的背景，始終是綠營敬重的「彭教授」。

彭明敏原籍高雄，出生於台中大甲，二次大戰期間留學日本東京帝大時，遭美機空襲失去左臂，戰後返台；後又取得巴黎大學博士學位，1961年任台大政治系主任。

1964年，彭明敏與學生魏廷朝、謝聰敏發表「台灣人民自救運動宣言」，遭國民黨政府逮捕，判刑 8年；1965年，當時總統蔣中正在國際輿論壓力下特赦彭明敏，但仍嚴密監視；彭明敏1970年化裝逃亡瑞典，輾轉赴美，曾任台灣人公共事務協會（FAPA）會長，1992年返台。

由於年紀及求學背景與前總統李登輝接近，兩人常被並論。李登輝2020年去世後，彭在「李登輝與我」一文表示，李出生早他數個月，戰時李在日本念京都帝國大學，中途被迫改名服兵役，彭念東京帝國大學，中途為了逃避兵役，各所躲藏，兩人「互相不認識，連名字都未聽過」；戰後，台籍學生在日本的「帝國大學」肄業者，無條件轉學台大補學分畢業，因人數不多有機會互動，有緣與李成密友，常一起吃飯雜聊國事。

後來，彭明敏因發表「台灣人民自救運動宣言」入獄13個月被特赦，5年後脫出台灣，流亡外國遭通緝23年。彭回憶，李登輝對他在美國為台灣民主所作所為似無好感，李夫妻逢人就說「彭明敏都無進步」，彭曾託人問他們在哪方面無進步，他們就不再說了。

彭明敏回憶，1996年台灣首次總統直選，當時李登輝代表國民黨參選，電視舉辦候選人政見發表會，出場前在舞台後面與李碰面，兩人默默握手，「幾近陌生人，這是我回國（1992年）第一次看到他」。

但當年總統選戰，彭明敏與李登輝關係也被作文章，有一說指彭參選是雙方默契，選舉過程中，彭明敏只批判國民黨政策，卻絕不對李登輝作人身攻擊。

前總統陳水扁卸任後，因國務機要費涉貪遭羈押。人在台北看守所的陳水扁，2009年為了替女兒陳幸妤爭取解除限制出境，親自寫信給當時總統馬英九。據指出，彭明敏先前到北所探扁時，還特別叮囑「不要向馬英九求饒」，沒想到不久就破功。

當時民進黨內人士透露，彭明敏2009年6月10日前往北所探視陳水扁時，雖對扁一再被延長羈押感到不捨，但也勉勵他要維護台灣人的尊嚴，「不要向馬英九求饒」；彭明敏的話言猶在耳，扁卻寫信給馬英九求情。但辯護律師鄭文龍為扁緩頰表示，陳水扁寫信給馬英九是出於無奈，扁的信看似「求馬」，實際上是跟馬攤牌，點出馬政府「太過分」。

今年2月，陳水扁曾在廣播節目專訪彭明敏，談到這段往事，扁笑說，在土城看守所時，彭來看他，還送他一本書「逃亡」，嚇了他一跳，「他們不讓我出去，就是怕我會逃走，你又送我這本書，好像要教我逃走」。彭也笑說，他以為書會被沒收。

彭明敏曾在陳水扁總統任內擔任資政。2016年蔡總統上任後，當年11月公布20位資政名單，聘彭明敏擔任總統府資政；但彭在總統府公布名單當天就表達婉拒，隨後又發出聲明表示年事已高，體力有限，恐無法勝任，決定婉謝。對彭明敏謙辭資政，府方指蔡總統表示理解與尊重，也祝福彭身體康健、平安順心。

陳水扁 民進黨 馬英九

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