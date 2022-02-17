方芳芳：巴戈說人生雖短但很幸福

巴戈和方芳芳近年還一起上綜藝節目，交情深厚。（圖：緯來提供）

巴戈因癌離世，多年搭檔方芳芳人在上海，聽到消息難過，她說，「我當年跟他做了兩檔綜藝，一檔戲，他教我許多事，去年他不舒服我知道，我從台灣回上海，每天幫他抄心經，也跟他聯絡，過年前通電話，他告訴我，人生很短，但他很幸福，因為這段期間小孩都回來陪他，包括在加拿大 的太太。」

方芳芳說，當年兩人合作「就在今夜」、「女丑劇場 」，也演過「郵差總是按錯鈴」，「他是個很好的前輩，一直很照顧我，每次錄影結束，他下來都會告訴我剛才那裡該補，那裡該收，而且教我主持要厚道，不能一直損人，可以損，但最後一定要圓回來，這就像做人，要一直留有餘地，這些年，我跟他都半退休 了，他進入優質生命協會做公益，也把我拉進來，人生就是一段一段的，但他在許多段，都是我的導師。」她還說，巴戈在演藝圈，人緣超好，走到哪，都是一堆朋友。

她說，去年9月知道巴戈身體不舒服，當時兩人還見過面，後來她回上海，一直跟他保持聯絡，「他說人生到此，已經非常幸福。」

此外，巴戈的二嫂聊到這幾個月，巴戈心心念念生前感謝的人有三，除了方芳芳，還有謝玲玲和台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基。

二嫂透露，巴戈這幾個月，言談間充滿感恩，他近年忙於優質生命協會事務，在最艱困的時候，他請謝玲玲幫忙，謝玲玲出力也出畫作，「他們都是童星出身，有革命情感，因為她，還辦了畫展。」