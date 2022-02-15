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三立「海董」林崑海68歲癌末拔管 政治夢謝幕

台灣新聞組╱台北15日電
民進黨「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝。(本報資料照片)
民進黨「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝。(本報資料照片)

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，今天凌晨拔管，享壽68歲，傳奇人生謝幕。

林崑海人生際遇充滿故事性，從計程車司機、經營錄影帶事業，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家數百億，堪稱政商媒三棲的南霸天。林一手扶植的民進黨派系「海派」實力強勁，橫跨政媒也引發雜音，近年轉型為「湧言會」，力圖正名擺脫海董色彩。

林崑海罹患口腔癌，抗癌多年，近年癌細胞移轉到骨頭、腦部，最後一段路住進高雄榮總安寧病房，不再見客，在他精神、體力仍允許時，曾向醫院請假外出和朋友碰面道別，臨終前已體弱無法辨識親友，家人、親友不捨，集氣盼他能挺過難關。眼見身體狀況愈來愈虛弱，不忍林崑海承受病痛折磨，家屬今天凌晨決定拔管。

林崑海一生充滿戲劇性，僅有國小畢業，沒有顯赫家世、學歷，靠膽識拚出一片天。林1983年成立海華影視，經營出租錄影帶，1993年9月進軍有線電視市場，推出三立頻道，1998年更名為「三立電視台」，三立由董事長林崑海、妻子張秀與妻舅張榮華籌資300萬元台幣成立，意即三足鼎立之意，張榮華出任三立總經理。

高雄一名熟識林崑海人士指出，「海董」接觸錄影帶事業前開過計程車，早期智慧財產權尚不受重視，海董一度在夜市擺攤賣盜版錄影帶，當年警察對抓盜版影帶沒績效、難升官，也少有取締，後來海董與第二任妻子張秀盤頂店面投入錄影帶生意，做得有聲有色。

林政治傾向鮮明，掌握政論節目、新聞報導話語權，讓他政商實力躍升，搖身成為足以左右民進黨勢力的媒體大亨。林崑海對政治頗有熱情，2001年，在時任高雄市長謝長廷鼓勵下，曾以無黨籍參選高雄第二選區立委，政見主張「終結亂象、立委減半」，找來藝人助陣，拿下2萬5705票，得票比落選頭的國民黨姚高橋少近3000票，參選敗陣沒讓林崑海失去參政熱情，林退居幕後，一度是謝系重要金主和盟友。

有經濟實力又有媒體資源，南部政治人物都想拉攏他，友人提到，林崑海重情義，發跡時曾關照他的警界人士他感念於心，也用實際行動回應這份交心。昔日海董生日宴，時任高雄市長的陳菊會親自祝賀，現任市長陳其邁也和海董互動不錯。

68歲林崑海人生際遇傳奇，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家雄厚，堪...
68歲林崑海人生際遇傳奇，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家雄厚，堪稱政商媒三棲的南霸天。(本報資料照片)

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