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政商媒三棲、綠派系要角 三立老董林崑海驚傳病危

記者李姿瑩、王慧瑛／台北14日電
人稱海董的三立電視台董事長林崑海突傳病危，但三立回應：「董事長還在靜養中」。（ 本報資料照片）
人稱海董的三立電視台董事長林崑海突傳病危，但三立回應：「董事長還在靜養中」。（ 本報資料照片）

人稱「海董」的三立電視台董事長、民進黨派系「湧言會」（海派）精神領袖林崑海驚傳病危，有消息稱林崑海已經住進安寧病房。家屬低調未證實，交給電視台統一對外發言。三立電視台對外表示「董事長還在靜養中，謝謝大家關心」。

68歲的林崑海早期是計程車司機，從錄影帶事業起家，搶在媒體業興起之際轉型有線電視，靠著豬哥亮等王牌加持，深耕本土影視成就了三立電視，變身百億影視霸主。林崑海資產雄厚，在地產、媒體、政界人脈布局深厚，培植出民進黨內實力不容小覷的「湧言會」（海派），是政商媒三棲的「南霸天」，也是湧言會精神領袖。

林崑海近年身體健康亮紅燈，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都曾親到「海董」家探病，可見林崑海在民進黨內的實力。

高雄是湧言會大本營，民進黨黨部主委趙天麟是湧言會代表性人物，民進黨在高雄市議會有25席議員，湧言會系統占逾10席。湧言會兵馬愈來愈強盛，糧草也足，林崑海不只是精神領袖，也是靈魂人物。隸屬湧言會的高雄民進黨市議員林智鴻說，「海董」林崑海長期關心政治局勢，有堅定台灣心，立場堅定勇於為台灣發聲，行事風格相當大器，幫助過不少人，在黨內受敬重。

「海董政治能量讓其他派系不敢小看！」高雄一名綠營民代說，林崑海從影事業起家，對政治有興趣，也很有布局謀略，從媒體跨足政治，也捨得砸資源擴大聲量與影響力，除深耕高雄外，跟其他縣市民代也有交情，甚至與非民進黨籍民代也有「交陪」，展現政治實力與雄心壯志。

一名非湧言會系統高雄市議員說，林崑海經營派系有一套，畢竟湧言會有電視台等媒體資源，行銷自己人不遺餘力，非湧言會系統民代很少上三立政論節目，「人家也不會邀我們啊！」

「一手握媒體，一手玩政治，武器很強，卻也爭議！」高雄市一名綠營市議員說，掌握媒體這一強大武器，等於有捧紅誰、詆毀誰的能耐，自然不敢得罪這位媒體大亨，過去民進黨主張政媒不兩棲，經營媒體的派系強人卻毫不迴避靠著「媒體、政治一家親」，建立他的海派江山，擁媒體資源為自己人擦脂抹粉，也難免惹來非議。

民進黨 蔡英文

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