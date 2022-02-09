導演明金城52歲猝逝 留20天大龍鳳胎

明金成(右)與老婆1月20日才生下一對龍鳳胎。(取材自臉書)

52歲導演 明金成驚傳驟逝，他2017年娶小6歲的圈外女友林沛締，結婚5年砸百萬台幣求子成功，上月20日剛喜迎龍鳳胎，昨晚在月子中心陪老婆時，突然心肌梗塞，送醫急救在深夜11點44分宣告不治，徒留悲傷給妻子與才20天大的龍鳳胎。

綜合媒體報導，明金成猝逝消息震驚台灣演藝圈，據悉，明金城昨晚10點35分在產後護理之家感到身體不適，由救護車緊急送往國泰醫院，急救到深夜11點44分宣告不治，身體無外傷，已排除他殺嫌疑，初步了解，疑似身體方面疾病導致心肌梗塞。演藝圈好友庹宗康與居中恆等好友也前往醫院幫忙處理後事。

報導指出，明金城47歲才告別單身，婚後積極與老婆求子，這幾年夫妻倆努力拚試管，做了十次卻都沒有結果，砸了超過百萬台幣，終於在上個月當上爸爸。他過年還在臉書 分享老來得雙寶喜悅，表示第一次在月子中心吃年夜飯，「人生中第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿」，豈料才剛要享受當爸爸的感覺，就傳出噩耗，令人相當感嘆。

據報導，明金成是台灣導演和演員，執導過「戀愛女王」、「歡喜來逗陣」、「18禁不禁」等多部作品，在當年都創下不錯收視率，2005年執導「雙璧傳說」時，與「3EP美少女」出道的歌手婷婷相戀，不過交往半年就告吹；與婷婷分手後，明金成與歌手A-Lin姊姊黃莉交往，半年就傳出結婚喜訊，不過因憂鬱病情反覆，兩年後就又分手。直到2017年才與林沛締完成終身大事。

由於晚婚，明金成婚後積極求子， 終於在1月20日老婆生日當天迎來雙胞胎，但其實過程極度驚恐，他透露老婆生產走過鬼門關，他嚇到大哭，形容：「我當時一個人哭到天荒地老啊！我們當天輸了12袋血後，她血流不止造成血栓，緊急轉去三總，子宮再重新開刀我當時一人真的是叫天天不應，叫地地不靈。差點孩子的生日變成媽媽的忌日⋯⋯好在一切都過去了。」

沒想到妻兒跨過了鬼門關，明金成卻沒跨過，52歲猝逝，留下無限唏噓。