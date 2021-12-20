我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

召妓、約砲…王力宏沒澄清 網民不買帳

台灣新聞組／台北20日電
王力宏前妻李靚蕾（左）控訴王力宏（右）的男女關係混亂，王力宏發聲明回應時對此隻字未提或解釋。（本報資料照片）
王力宏前妻李靚蕾（左）控訴王力宏（右）的男女關係混亂，王力宏發聲明回應時對此隻字未提或解釋。（本報資料照片）

王力宏昨晚發聲明回應前妻李靚蕾的指控，但他的PO文內容不止錯字連連，連順暢度與邏輯都讓人打問號，且對婚前婚後召妓、約砲或男女關係顛覆三觀的道德瑕疵渣事，隻字未提或解釋，網友也猛虧「發文只有一件事是確定的，『我的文筆表達沒有靚蕾好』」。

網友狠斥王力宏將前妻的日文名「西村美智子」搞錯成「西春美智子」，又反駁如果兩人26歲才認識，李靚蕾會與王力宏同是45歲，但兩人實際相差十歲。

王力宏聲明中說：「她還稱呼我陌生人，我和你說了『永遠沒見』。」不過截圖中「永遠沒見」英文原句為「I haven't seen u in forever」，意思實際是「很久沒見」；另外李靚蕾說的「Hello Stranger」是關係親密朋友打招呼，而非直譯的「陌生人」。網民認為美籍的王力宏不會搞錯意思，恥笑撰寫聲明的槍手水平差。

網友又指王力宏在聲明中充滿恐懼及要看心理醫生，形容被前妻挾胎逼婚，但又與前妻繼續產下兩位小朋友，說法前後矛盾。在尾聲又稱呼父母為「王爸爸、王媽媽」，關係疏離如陌生人，嘲笑下款應改成「王力宏的團隊」。

有網友總結，「你的歌詞真的是你自己寫的嗎」、「重點：她說的不對，但我沒證據」。

王力宏 李靚蕾

上一則

大新竹合併升格 侯友宜：人民需要的不是這個

下一則

新聞評論／公投過後 仍然未解的國家難題

延伸閱讀

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾
網列王力宏聲明「7大敗筆」 稱「王爸爸王媽媽」藏Bug

網列王力宏聲明「7大敗筆」 稱「王爸爸王媽媽」藏Bug
李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」

李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」
王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包