召妓、約砲…王力宏沒澄清 網民不買帳

王力宏前妻李靚蕾（左）控訴王力宏（右）的男女關係混亂，王力宏發聲明回應時對此隻字未提或解釋。（本報資料照片）

王力宏 昨晚發聲明回應前妻李靚蕾 的指控，但他的PO文內容不止錯字連連，連順暢度與邏輯都讓人打問號，且對婚前婚後召妓、約砲或男女關係顛覆三觀的道德瑕疵渣事，隻字未提或解釋，網友也猛虧「發文只有一件事是確定的，『我的文筆表達沒有靚蕾好』」。

網友狠斥王力宏將前妻的日文名「西村美智子」搞錯成「西春美智子」，又反駁如果兩人26歲才認識，李靚蕾會與王力宏同是45歲，但兩人實際相差十歲。

王力宏聲明中說：「她還稱呼我陌生人，我和你說了『永遠沒見』。」不過截圖中「永遠沒見」英文原句為「I haven't seen u in forever」，意思實際是「很久沒見」；另外李靚蕾說的「Hello Stranger」是關係親密朋友打招呼，而非直譯的「陌生人」。網民認為美籍的王力宏不會搞錯意思，恥笑撰寫聲明的槍手水平差。

網友又指王力宏在聲明中充滿恐懼及要看心理醫生，形容被前妻挾胎逼婚，但又與前妻繼續產下兩位小朋友，說法前後矛盾。在尾聲又稱呼父母為「王爸爸、王媽媽」，關係疏離如陌生人，嘲笑下款應改成「王力宏的團隊」。

有網友總結，「你的歌詞真的是你自己寫的嗎」、「重點：她說的不對，但我沒證據」。