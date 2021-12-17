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和林秉樞不熟？綠委吳思瑤遭爆主動約喝咖啡、合照曝光

台灣新聞組／台北17日電
國民黨議員徐巧芯及媒體披露林秉樞牽狗與民進黨立委吳思瑤合照。(取材自臉書)
國民黨議員徐巧芯及媒體披露林秉樞牽狗與民進黨立委吳思瑤合照。(取材自臉書)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，引起熱議，事後警方調查林秉樞，發現他經常與綠營人士攀關係。有媒體及國民黨議員披露林秉樞牽狗與吳思瑤合照，以及吳思瑤邀國家文化藝術基金會董事許悔之，一同約林秉樞喝咖啡的對話截圖，質疑吳思瑤與林看似別有交情。

台北中國時報報導，國民黨台北市議員徐巧芯昨在臉書曝光一張社群軟體對話截圖，是吳思瑤與許悔之的對話，吳思瑤主動說要找Raphael Lin（林秉樞臉書帳號）一起喝咖啡，許悔之還回答「太好了」。徐巧芯臉書也PO了一張媒體曝光林秉樞牽狗與吳思瑤的合照。

徐巧芯指出，吳思瑤一度撇清，稱自己與林秉樞不熟，私下卻約喝咖啡，質問「是不是等同於拆穿了一個新潮流成員的謊言？」

吳思瑤回應，照片的場景是她立法院辦公室，林秉樞牽的狗是立院養的狗；當時林秉樞因到立法院洽公，看到臉書照片，因而到辦公室看狗，任何人要到辦公室看狗她都很歡迎，是很正常的事。至於臉書留言邀約喝咖啡，吳思瑤說，既是在臉書公開留言，就不是什麼不可告人之事，後來發現許悔之跟她都認識林秉樞，彼此留言也很公開，但咖啡之約至今都還沒約成。

不過，林秉樞毆高嘉瑜案至今陷入羅生門，立院國民黨團書記長陳玉珍日前受訪表示，敢肯定的說林「一定就是綠營的網軍」，所以才能吃得這麼開，沒有在做事情生活也無虞，呼籲檢調要查林的金流。

本報系聯合報報導，陳玉珍說，修改林秉樞維基百科的公路總局IP這麼簡單的一件事情，查到現在還查不出來，背後蹊翹很大，可見林背後有多大的靠山；一個43歲無業博士生，可以查不出任何事，任何百姓會被保護到這種地步？林秉樞絕對就是綠營網軍。

陳玉珍認為，林秉樞一定掌握相關事證，像是與誰講話的錄音；一定幫過綠營政治人物，在網路上護航或用暗黑幫忙攻擊政敵，所以現在林出了事，綠營都希望林不要再爆料，希望林沒事，才會讓林這麼囂張，很多事情到現在都查不出來。

民進黨立委吳思瑤。（本報資料照片）
民進黨立委吳思瑤。（本報資料照片）
林秉樞。（本報資料照片）
林秉樞。（本報資料照片）

臉書 咖啡 國民黨

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