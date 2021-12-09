台灣「國家文藝獎」出爐 張艾嘉、平路、郭中端等7人獲獎

國家文藝獎得主 電影工作者張艾嘉。（圖：國藝會提供）

台灣文化界最具重量的第22屆國家文藝獎昨揭曉。七位得主為作家平路、影像創作者黃明川、北管藝師邱火榮、舞蹈家布拉瑞揚．帕格勒法、劇場 創作者王榮裕、景觀建築師郭中端、電影 工作者張艾嘉。其中郭中端是首位拿下國家文藝獎建築類的景觀建築師，她也是繼王秋華奪下上屆國家文藝獎之後，第二位拿獎的女建築師。

國藝會董事長林曼麗說，建築是男性的社會，女性要奪建築獎有其難度，但郭中端此次得獎是「水到渠成」。

國家文藝獎針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影七個類別，得主可獲獎金一百萬。本屆七名得主有三名女性，與上屆同列女性得主最高比率。

張艾嘉 開創影展 格局深度

電影類得主張艾嘉是全方位的電影工作者。評審認為，她擔任台北電影節、金馬影展主席期間，為台灣重要影展開創出不同的格局和深度，讓「多元平等、公開自由」的價值擴散到華語電影圈。

國家文藝獎得主 作家平路。（圖：國藝會提供）

平路 以書寫爭女性發言權

文學類得主平路，第一本小說集「玉米田之死」便開啟與中國歷史、台灣歷史的對話，「行道天涯」等歷史小說則以對名女人的書寫挑戰各種社會禁忌。評審認為，她以書寫爭取女性的發言權，也爭奪女性的歷史詮釋權，而對台灣的關懷始終如一。

國家文藝獎得主 景觀建築師郭中端。（圖：國藝會提供）

郭中端 台景觀建築界先驅

以「冬山河」景觀設計為代表作的建築類得主郭中端，是台灣景觀建築界的先驅，亦是將景觀美學融入土地倫理的戰士。評審們認為，她30多年來秉持護土親水的專業良知持續創作，帶動了台灣河川活化與親水美學的新浪潮。

國家文藝獎得主 影像創作者黃明川。（圖：國藝會提供）

黃明川 吹響獨立製片號角

美術類得主黃明川，在解嚴後採取與台灣新電影迥異的美學與製片路線，吹響國內獨立製片號角，並長時間記錄台灣歷史關鍵時刻影像。評審認為其作品帶高度反思，提出對當代生活形式與價值觀的藝術詰問。

國家文藝獎得主 北管藝師邱火榮。（圖：國藝會提供）

邱火榮 集音樂專業於一身

音樂類得主邱火榮集北管、亂彈戲、歌仔戲、布袋戲等音樂專業於一身，評審認為他不僅技藝精湛，在傳承與推廣方面亦卓然有成。

國家文藝獎得主 舞蹈家布拉瑞揚。（圖：國藝會提供）

布拉瑞揚 敢觸碰原民議題

49歲的布拉瑞揚，是本屆最年輕得主。出身排灣族的他六年前年返鄉台東創立布拉瑞揚舞團。評審認為其作品勇敢觸碰當代原住民的敏感議題，創造原民舞蹈與時代並行的當代性。

國家文藝獎得主 劇場創作者王榮裕。（圖：國藝會提供）

王榮裕 開拓劇場展演議題

戲劇類得主王榮裕出身歌仔戲世家，創立金枝演社以獨特的「台客儀態」表演美學及「胡撇混搭」風格，提煉庶民風情與在地文化認同。評審認為，他以行動介入社會，開拓劇場展演議題的公共性。