保外就醫月餘 孫道存72歲癌逝 下半生官司纏身

太電前董事長孫道存17日病逝，享壽72歲。(本報資料照片)

服刑中的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，上月1日因病獲准保外醫治，昨天凌晨因癌症 病逝，享壽72歲。孫犯下掏空案後，不止一次因案坐牢，也曾因欠稅險遭管收，下半輩子都在監獄 「徘徊」。

孫道存與舊屬掏空太電資產200億元(台幣，下同，約7億美元)，被依偽造文書罪判刑3年確定，他因與太電前財務長胡洪九須連帶賠償太電法人140億元，宣告破產 。孫道存服刑期滿前，又被控侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會1億2000萬元。

孫以過去在外役監服刑均遵守規定返監、沒有逃亡動機、家中又有高齡母親要侍奉，請求准予交保；不過，法官待侵占案審理結束，去年1月裁定3000萬元交保。後來侵占判刑1年6月，法院訂應執行刑，孫今年4月入監服殘刑1年3月，他在換囚服時曾向獄方聲明健康狀況不好，上月申請保外就醫，昨天病逝。

除了金融犯罪入獄，孫道存曾欠稅面臨管收。行政執行署士林分署追徵孫一筆2億9000萬元欠款，孫受約談時表示信用卡是女兒孫芸芸的副卡，承諾先還款1億元，後來他再以孫芸芸帳戶帳面2億元為擔保分期還錢。執行官調查孫擔任太電子公司、太研公司負責人時，也欠貨物稅及衍生罰鍰1億2000萬元，16度約談催繳無效而聲請管收，法官裁准前一刻，孫的特助忽然表示願繳清欠款，孫免於管收。

孫道存出手闊綽情史豐富，和前妻何念慈生下孫瑩瑩、孫芸芸姊妹，孫芸芸是現任微風董娘，面對父親病逝消息僅低調透過微風表示：「感謝各界關心，因為涉及家務，不便多做回應。」孫與現任妻子吳逸萍相差32歲「老少配」則震驚各界。