我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

首位台籍國防部長 湯曜明84歲辭世

記者洪哲政、蔡晉宇／台北4日電
國防部前部長湯曜明逝世，享壽84歲。(本報資料照片)
國防部前部長湯曜明逝世，享壽84歲。(本報資料照片)

國防部前部長湯曜明昨天上午於台北三軍總醫院辭世，享壽84歲。他是國軍史上首位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長及國防部長，2000年任參謀總長時，堅持行政中立、軍隊國家化，協助穩定台灣史上首次政黨輪替政局；四年後在陳水扁「兩顆子彈」獲連任總統後，湯以眼疾為由辭去國防部長。

湯曜明一生軍旅，歷任排、連、營、旅長、總隊長、總教官、師長、軍長、第八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，2002年2月就任國防部長。

國防部表示，湯曜明任參謀總長期間，國家遭逢「九二一震災」重創，指導國軍投入救災，協助民眾重建家園。此外，配合政府組織再造，將國軍「精實案」2001年底完成，並全力推動與支持國防二法完成立法及施行，對促進軍政、軍令一元化體制，確立現代化國軍的時代意義。

湯曜明治軍嚴厲，部屬私下為他起一個「湯要命」綽號，也因黑白分明、疾惡如仇的個性，曾不掩飾對特定好鑽營將領的反感，為人所知。但親近他的人，稱湯「刀子嘴」、「豆腐心」，軍中被視為「湯家軍」者眾。湯曜明任內開放媒體記者參與「雄師操演」，著軍裝與部隊共同行軍體驗操演，在國軍公關行銷創下先例。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後至感哀悼不捨。

陳水扁也發文哀悼，感念湯曜明對台灣首度政黨輪替的政局，做出非常了不起的卓越貢獻。扁指出，兩人共事四年，湯對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家。

國防部 台灣 陳水扁

上一則

包養酒店妹 男疑遭設局害命淪水流屍

下一則

綠22縣市長提名 蔡英文決定19席 黨內嗆：民主機制呢？

延伸閱讀

台灣前國防部長湯曜明病逝 曾反對退役將領前往中國

台灣前國防部長湯曜明病逝 曾反對退役將領前往中國
住進加護病房50多天…前外交部長歐鴻鍊81歲病逝

住進加護病房50多天…前外交部長歐鴻鍊81歲病逝
曾任扁總統府侍衛長 前國安局長彭勝竹:我沒花錢買官

曾任扁總統府侍衛長 前國安局長彭勝竹:我沒花錢買官
陳水扁問大選 鄭文燦：先有2022才有2024

陳水扁問大選 鄭文燦：先有2022才有2024

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
四大公投對決，蔡英文總統表示，「四個不同意，台灣更有力」。（中央社）

台灣公投對決 蔡英文下令備戰 喊「4不同意」

2021-10-28 11:59

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明