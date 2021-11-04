首位台籍國防部長 湯曜明84歲辭世

國防部前部長湯曜明逝世，享壽84歲。(本報資料照片)

國防部 前部長湯曜明昨天上午於台北三軍總醫院辭世，享壽84歲。他是國軍史上首位台灣 本省籍的陸軍總司令、參謀總長及國防部長，2000年任參謀總長時，堅持行政中立、軍隊國家化，協助穩定台灣史上首次政黨輪替政局；四年後在陳水扁 「兩顆子彈」獲連任總統後，湯以眼疾為由辭去國防部長。

湯曜明一生軍旅，歷任排、連、營、旅長、總隊長、總教官、師長、軍長、第八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，2002年2月就任國防部長。

國防部表示，湯曜明任參謀總長期間，國家遭逢「九二一震災」重創，指導國軍投入救災，協助民眾重建家園。此外，配合政府組織再造，將國軍「精實案」2001年底完成，並全力推動與支持國防二法完成立法及施行，對促進軍政、軍令一元化體制，確立現代化國軍的時代意義。

湯曜明治軍嚴厲，部屬私下為他起一個「湯要命」綽號，也因黑白分明、疾惡如仇的個性，曾不掩飾對特定好鑽營將領的反感，為人所知。但親近他的人，稱湯「刀子嘴」、「豆腐心」，軍中被視為「湯家軍」者眾。湯曜明任內開放媒體記者參與「雄師操演」，著軍裝與部隊共同行軍體驗操演，在國軍公關行銷創下先例。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後至感哀悼不捨。

陳水扁也發文哀悼，感念湯曜明對台灣首度政黨輪替的政局，做出非常了不起的卓越貢獻。扁指出，兩人共事四年，湯對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家。