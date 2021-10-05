諾貝爾生醫獎2得主 一是台灣女婿 一得意門生是台灣人

諾貝爾生醫獎得主朱里雅斯(David Julius)，與台灣淵源深。(路透)

諾貝爾 生醫獎昨揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國 學者朱里雅斯(David Julius)，以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)獲獎。兩位得獎者與台灣 都有淵源，帕塔普蒂安幾年前曾出訪台灣，太太為台裔美籍，可說是台灣女婿，而朱里雅斯的得意門生，是去年過世的中研院分生所副研究員莊懷祜。

中研院生物醫學科學研究所副所長陳志成、高醫大臨床醫學研究所教授譚俊祥，同樣致力於「溫覺感知」領域，堪稱其學術勁敵。

諾貝爾生醫獎得主帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)，與台灣淵源深。(路透)

陳志成強調，找到辣椒素的受體痛覺研究的重大里程碑，此後慢性疼痛治療及發炎反應的研究，都有了很清楚的重要分子標的，在止痛藥研究上扮演非常重要的角色。

帕塔普蒂安用機械敏感細胞找出機械力活化的離子通道Piezo1、Piezo2

對於朱里雅斯等人獲獎，高雄醫學大學助理教授譚俊祥說，這兩人是全球體感研究領域中最頂尖的學者，獲獎可說是實至名歸。人體會感受到溫度及疼痛，必須先啟動神經脈衝，這屬於基礎研究，雖然在短時間內不一定可以運用在臨床，但破解了這個架構後，讓醫學研究充滿無限可能。

朱里雅斯用辣椒素找出熱痛覺活化的離子通道TRPV1

譚俊祥表示，在英國念書時，曾多次與這兩人聚會，當時許多研究團隊都想找出辣椒素受體，但最後被朱里雅斯所破解，他則找到一個重要離子通道，負責溫和熱的感覺，與朱里雅斯發現的辣椒受體有所區別。

陳志成表示，台灣研究離子通道學者眾多，他本身研究酸感，2018年提出酸覺理論；台大生理所教授郭鐘金是研究鈉鉀離子通道的權威，陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章則發現與焦慮行為有關的離子通道。