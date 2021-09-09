畫遍80多國 梁丹丰辭世 享壽86歲

藝術家梁丹丰6日辭世，文化部指出，將呈請總統明令褒揚。(圖：銘傳大學提供)

藝術家梁丹丰6日辭世，享壽86歲。梁丹丰以水彩畫和散文知名，曾任教於銘傳大學、文化大學和國立藝專美術系5、60年，作育英才無數，晚年將近2萬件親筆畫作及手稿全數捐給國家圖書館 永久典藏。文化部8日指出，將呈請總統明令褒揚。

梁丹丰1935年生於南京，父親梁鼎銘是近代藝術名家，承襲藝術基因，開創自己的繪畫風格。求學生涯輾轉流離，卻在日後以旅遊寫生形式，走遍各國記錄所到之處風景，在繪畫與文學的領域裡不斷開創生命的故事。曾獲國家文藝獎（散文創作）、教育部文藝獎、最優私校教師弘道獎、中國 畫學會金爵獎、中國文藝協會繪畫獎等獎項。

國家圖書館館長曾淑賢指出，梁丹丯是女性華人藝術家遠征極地作畫的第一人，亦是台灣 女性結合自助旅行與繪畫寫生的開創者。繪畫足跡遍布80多個國家，並經常將水彩畫作與旅遊心得搭配而成散文集，知名於世。早年聯合報創辦人王惕吾曾贊助她赴中國大陸走訪作畫並於聯經出版畫冊。

梁丹丰在銘傳大學任教52年，銘傳指出，創辦人包德明1969年力攬梁丹丰在該校商設科任教。屆齡退休後，繼續在商設系和進修推廣處開課。藝術家林珮淳說，當年梁老師一句溫柔篤定的「妳畫得很好，將來可走純藝術。」建立她的自信心，後來果真走上藝術教育和創作之路。

為推廣美育，梁丹丰生前將1萬3970件親筆畫作及手稿約5700筆全數捐贈國家圖書館永久典藏，為台灣目前文藝界最大數量的捐贈。

曾淑賢表示，梁丹丯在台生活繪畫超過一甲子，留下大批關於台灣的畫作畫稿，從自然風景到建築、人物、常民生活，題材多樣，豐富精彩，展現強烈的台灣生命力。

曾淑賢說，國圖除將捐贈畫作永久典藏，並全數進行影像數位掃描，納入國圖「當代名人手稿典藏系統」，無償提供各界運用。