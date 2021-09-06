蔣中正未戴軍帽、吳稚暉駝背…蒲添生紀念展窺見台灣史

「我把一生奉獻給雕塑 ，雕塑也給了我一生。」蒲添生是台灣 歷史上作品最多、最具藝術性的人像雕塑家。他是台灣第一座國父銅像、蔣中正銅像的創作者，也為陳澄波、林靖娟等台灣各領域代表人物留下永恆的雕像。今年是蒲添生110歲冥誕，國父紀念館舉辦「塑×溯─蒲添生110雕塑紀念展」，展出蒲添生94件作品，昨舉行開幕典禮。

台北市中山堂前的國父銅像、仁愛路圓環曾屹立的吳稚暉銅像、嘉義火車站前被拆下的吳鳳騎馬像和台南火車站前的鄭成功像等，都出自蒲添生之手。文化部長李永得說，蒲添生運用雕塑記錄台灣各時代的代表人物，讓大眾從中窺看台灣發展的足跡。蒲添生之子蒲浩志則說，年輕一輩不熟悉台灣歷史的，來此展「看一下就懂了」。

蒲添生1912年生於嘉義市，前輩畫家陳澄波是其國小老師，啟發他對美術的興趣，赴日拜有「日本羅丹」之稱的朝昌文夫學習雕塑，返台後娶了陳澄波長女為妻。他受岳父引薦接下台北市政府和國民黨 黨部委託製作孫中山銅像及蔣中正戎裝像的工作，還為此成立台灣第一家鑄銅工廠。

1949年起屹立於中山堂的國父銅像，是台灣第一件由政府委託製作的公共藝術。銅像底座保留日人紀念塑像底座，象徵台灣從殖民過渡到光復的歷史。蒲添生製作國父銅像期間，經歷228事件與國共內戰，通貨膨脹導致蒲添生拿到的銅像製作費價值暴跌。當時台北市長游彌堅登高一呼、民眾踴躍捐款，蒲添生才順利完成台灣第一座國父銅像。之後他接到大量國父銅像訂單，總計為15座學校製作國父銅像。

在國父紀念館戶外迴廊展出的「林靖娟老師紀念像」，是蒲添生最後一件作品。1993年，他接受總統李登輝邀請為搶救學童身亡的健康幼兒園教師林靖娟創作銅像。蒲添生花三年完成，不久便因胃癌逝世於台大醫院。蒲浩志提起父親感傷卻又驕傲，認為父親完成了藝術家的使命：「當我創作結束之時，就是我生命的結束」。

蒲浩志打亮「蒲添生雕塑紀念館」藝術走道，只見孔子、鄭成功、劉銘傳、國父孫中山、蔣中正、吳稚暉等銅像一字排開，宛如時光隧道。「這裡是台灣雕塑的發源地」，蒲浩志說，父親1960年代起在此地打造工作室與住家，完成200多座人像雕塑，等於台灣近代史的立體史。

蒲家子女規畫完整捐贈蒲添生故居與文物，希望用國家的力量保存這段用銅像寫成的台灣史。

蒲添生第一件受到國際藝術界肯定的作品是魯迅雕像「沉思者」，於228事件後塑製卻遭舉報，他將作品藏在庭院花叢中，40年後才出土改名為「詩人」，獲選參加巴黎春季沙龍；2006年，蒲浩志整理作品時，將頭手獨立出來形成另一件作品，如今放在成大光復校區大門處，成為精神象徵。

蒲添生1945年接受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻未戴軍帽，威脅不改就要槍斃，但蒲添生不屈服，蔣中正最後也接受蒲添生的想法。這座銅像如今不知所終，僅蒲家保留原模。

蒲添生也接受蔣中正委託製作開國元老吳稚暉銅像。他根據照片製作七公尺高的銅像，完成後立於台北市仁愛路圓環，但揭幕沒多久卻被要求將吳稚暉的招牌駝背形象改為挺直。蒲添生堅持藝術家追求真善美的理念不肯妥協，最後銅像遭移除換他人作品，故居中仍保留這尊銅像的頭部。