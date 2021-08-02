台桌球小將林昀儒母親 難忘伊藤美誠的電鍋

台灣桌球小將林昀儒。（特派記者余承翰／東京攝影）

台灣桌球好手林昀儒在東京奧運 摘下桌球混雙銅牌，他的母親、壯圍國中校長陳貴玲今天退休 。陳貴玲說，曾陪林昀儒參加捷克公開賽，看到日本 桌球好手伊藤美誠家人帶著電鍋煮飯，讓她有深刻的體會。

宜蘭縣政府上午在多媒體簡報室舉辦中小學校長交接布達典禮，由縣長林姿妙主持，其中林昀儒的母親、壯圍國中校長陳貴玲退休，交棒給新任校長蔡玉蓉。

典禮結束後，記者詢問，林昀儒出國是否遇到什麼困難，而決定協助他的生活起居？陳貴玲說，困難是還好，這幾年教育部體育署黃金計畫提供的協助也越來越多元，林昀儒現在出國比賽至少有個團隊跟著他，自己唯一能做就是照顧生活起居。

陳貴玲曾在T2鑽石賽和捷克公開賽陪伴林昀儒出國，她說，在捷克公開賽有深刻的體會，東方人較不習慣歐洲飲食，當時日本桌球選手伊藤美誠的家人帶著電子鍋煮飯，在餐廳內看到伊藤美誠的團隊拿出飯鍋，自己就開始慢慢學習，而當時去找中式餐廳也成了她的任務。

陳貴玲說，她也曾陪伴林昀儒到葡萄牙，爭取奧運團體賽資格，當地超市算方便，剛好飯店還有小廚房，她就去買了鍋子，還自備醬油、米，煮了一鍋滷肉。

陳貴玲退休後，將陪伴林昀儒比賽、打理生活起居。（記者林佳彣／攝影）

陳貴玲表示，林昀儒從國小就熱愛桌球，就算閒暇時也會看桌球影片，其他興趣則有喜愛美食、音響和車子，他除了自己研究外，也會在網路和志同道合的網友研究。

對於林昀儒成為外界關注焦點，是否會擔心他受到影響？陳貴玲說，對運動員來說，成功得到榮耀都是他們努力追尋，伴隨而來的當然也須學習，相信隨著年齡成長，林昀儒會有適應方式，基本上他的個性從小就比較淡定，外界對他的影響「我們不是很擔心」，只是這幾天有討論一個話題，就是大家都知道林昀儒喜歡吃美食，有點小擔心到餐廳吃東西時被認出來。

陳貴玲表示，她很清楚奧運高張力對選手的壓力，比賽有很多變數，因此不會跟林昀儒談預期，就像羽球好手戴資穎所說，真的都盡力了，沒有人會預料日本選手張本智和會在東京奧運男單16強止步，桌球選手都很清楚，不要去想下兩場會對到誰，因為都不會絕對，只有把自己做好，才會走到下一步，到下一步才知道對手是誰。

陳貴玲說，她其實不算提早退休，校長已任職8年，52歲也可以退休，曾在雜誌看到一句話「50歲之後還有夢可以追，還有事可以做，還有人可以愛」，50歲之後人生可以變得更美好，剛好服務滿8年也是機緣，如果再下一任就還要再4年，當一名校長有責任，希望能在最美的這個點，轉身停下來，才會選擇退休。