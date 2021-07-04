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國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才

記者戴永華／宜蘭4日電
莊進才中氣十足吹著嗩吶的情景，只能成追憶。(圖：張瑞宗提供)
莊進才中氣十足吹著嗩吶的情景，只能成追憶。(圖：張瑞宗提供)

國寶級北管樂師莊進才傳病逝，享壽87歲，他長年致力傳承，熱心提攜後進，更因精通吹拉彈打各種樂器，被譽為「八隻交椅坐透透」，創立的漢陽北管劇團是台灣唯一僅存的職業亂彈戲班，被登錄為無形文化資產與傳統藝術保存團體。傳統戲曲界痛失重要人才，學生們更難過不捨。

莊進才這1年多來深受「城堡人」罕見疾病之苦，在女兒們悉心照顧下病情一度好轉，也曾回劇團觀看演練狀況，但最近幾個月，病況惡化導致器官衰竭，昨下午病逝。離世前心中的懸念，仍是「北管要永遠留傳下去」，畢生傳承北管戲曲意志堅定，讓人感佩，總統將頒予褒揚令。

莊進才出生宜蘭，父親是北管劇團團員，他從小跟在戲班跑龍套，天資聰穎，從戲台前場轉戰到後場，16歲擔任頭手鼓，小小年紀就能掌控全場樂曲演出節奏，是相當少見的全能樂師。

他精通吹拉彈打各種樂器，同行讚揚「八隻交椅坐透透」，薪傳獎資深演員呂仁愛曾把他譽為「鬼才」，讚嘆「伊是鬼生的，嘸是人，人的才情有限，無法度像伊這款，八隻交椅坐透透，每項樂器攏會，每項樂器攏好」。

莊進才西元1988年成立漢陽歌劇團，1992年縣政府成立全國第一個公立歌仔戲「蘭陽戲劇團」，借重其專業指導新秀，此乃莊進才跨入傳承的重要轉捩點，2年後他獲教育部頒發民族藝術薪傳獎。

2002年漢陽歌劇團更名「漢陽北管劇團」，以傳演北管傳統戲目為主，定位更明確，是台灣唯一仍維持演出的職業亂彈戲班，2008年宜蘭縣登錄「無形文化資產」，2009年劇團獲頒文建會第一屆重要傳統藝術保存團體的榮銜，肯定保留珍貴文化資產的貢獻。

莊進才膝下無子，他對待弟子特別慈愛，心中時刻想的除了音樂，就是學生，手頭的樂譜、胸中的曲牌，毫不吝嗇地傾囊以授，豁達而勤奮的性格，也隨著樂音的迴盪傳承弟子。

眾多指導的學生中，最後由陳玉環接掌漢陽北管劇團團長，陳玉環是第一批加入蘭陽戲劇團學生，跟隨老師學習近30年。陳玉環說，老師對學生很照顧，待她如師如父，他們出去洽談演出時，經常被誤認是父女，所謂江湖一點訣，老師絕不藏私，一定把訣竅教給學生。

悟遠劇坊小生簡育琳回憶在蘭陽戲劇團時，只要戲班缺人我就騎著車去支援演出，老師擔心我找不到路，開車來接我，一上車問我有沒有吃飯；到老師家上課，有點心有飯吃，關心高雄來的小孩缺少家人陪伴。

早年蘭陽戲劇團團員游惠貞說，「失去了，謝謝您成為我生命中的另一個父親」；游源鏗說，能把傳統戲曲吹奏得具有現代感，唯有莊進才老師；早年也是團員之一的思葦，盼老師在天堂「開心的吹著嗩吶，逍遙自在」。

莊進才精通吹拉彈打各種樂器，被同行讚揚「八隻交椅坐透透」，是台灣少見的全能樂師。...
莊進才精通吹拉彈打各種樂器，被同行讚揚「八隻交椅坐透透」，是台灣少見的全能樂師。(取材自莊進才臉書)

台灣 歌劇 教育部

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