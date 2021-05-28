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台大醫學院前院長楊思標 101歲辭世

記者施靜茹／台北28日電
台大醫學院前院長楊思標(前)於26日下午辭世，圖為他2019年出席慶生活動，與大愛劇場《百歲仁醫》劇中演員合影。(本報資料照片)
台大醫學院前院長楊思標(前)於26日下午辭世，圖為他2019年出席慶生活動，與大愛劇場《百歲仁醫》劇中演員合影。(本報資料照片)

台大醫學院前院長楊思標於5月26日下午辭世，享壽101歲，楊思標在台灣醫療史上創立許多「第一」，他的人生更是一部「台灣百年醫療史」，他是台灣光復後，開創胸腔內科的第一人，更是診治與防範肺結核的權威，也是醫療奉獻獎得主。消息傳出，許多醫界人士為這位作育人才無數的大前輩感到哀悼與思念。

由7家慈濟醫院設立的臉書專頁「佛教慈濟醫療志業」，昨天披露楊思標過世的消息。楊思標出生於1920年6月4日，畢業於台北帝國大學（現為台灣大學）醫學部，曾任台大醫院及台大醫學院院長。他自1984年即任佛教慈濟綜合醫院董事，參與協助籌備建院，更是慈濟護理專科學校（現更名為慈濟科技大學）首任校長。

楊思標也是第一代下鄉田野調查的醫師，在1952年，只因3位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓他遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出台灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病；50年代，楊思標推動並召開台灣首度跨院定期「聯合胸腔疾病討論會」。

1979年，楊思標擔任台大醫院院長，台大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。楊思標在擔任台大醫院院長期間，即推動台大與慈濟建教合作，自台大醫院退休後，更卸下名醫光環，關注偏鄉，協助花蓮慈濟醫院逾40年。

楊思標於前年夏天及去年年初兩度中風，當時他曾說，要在一百歲時真正退休，在台灣各地遊山玩水，看看好多沒有看過的地方，並曾捐贈台大、慈濟醫院6000萬元台幣。

台灣 退休 中風

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