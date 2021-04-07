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網友罵胖醜傷到她 高雄議員瘦身變正妹成功復仇

記者張議晨 / 高雄7日電
李姓男子因在鄭夢洳臉書貼文下方留言辱罵「胖」、「醜」甚至出言恐嚇，雖然妨害名譽無罪，但恐嚇得吃上刑罰並寫悔過書向鄭懺悔。(取材自鄭夢洳臉書)
李姓男子因在鄭夢洳臉書貼文下方留言辱罵「胖」、「醜」甚至出言恐嚇，雖然妨害名譽無罪，但恐嚇得吃上刑罰並寫悔過書向鄭懺悔。(取材自鄭夢洳臉書)

高雄市民進黨市議員鄭夢洳遭李姓網友在臉書留言辱罵「你老爸在電台賣藥讓你吃到這麼肥」、「你全家死光啦正在幫你辦」，害的鄭很是受傷，兩年來瘦身有成，華麗轉型為「正妹」市議員，反擊網友言論，李男也因當時留言，被高雄地方法院依恐嚇罪判拘役30天，緩刑2年，緩刑期要寫悔過書1篇向鄭夢洳懺悔。

31歲鄭夢洳是前任市議員鄭新助孫女，前年底繼承鄭新助衣缽當選新科市議員，卻因為體型成為網友謾罵目標。

前年4月，李男看到鄭夢洳在粉絲專頁自拍發文，用假帳號諷刺鄭「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」。

隔天又在另條發文下方接連留言辱罵「你老爸在電台賣藥讓你吃到這麼肥」多達20條，之後又在同一則貼文留言稱「你全家死光啦正在幫你辦」，李的留言讓鄭夢洳很是受傷，氣得截圖提告妨害名譽及恐嚇。

李男到案時喊冤，稱當時留言不是針對鄭夢洳，而是有其他網友說他在辦喪事，他才會留言反罵回去，「我留言只是詛咒，沒有恐嚇的意思」。至於說鄭胖、肥，則是表達不滿情緒「總不能叫我說她是漂亮，我只是表達事實而已」，鄭家族開電台賣藥也是事實。

後來經高雄地院審理，妨害名譽部分地院認為鄭身為市議員，本來就應該承受更嚴苛的言論監督，「肥」、「醜」等情緒性字眼用以表達不滿，目的非損害名譽，與人格高低無關，純屬個人主觀感覺，因此判李男無罪，鄭後來上訴高院也遭駁回。

但恐嚇部分，法官根據截圖內容，發現鄭的貼文僅李男的兩則留言，根本沒有他所說的其他網友，法官認為，李男狂貼「你全家死光啦正在幫你辦」多達20多次，有濃厚警告意味，並有恐嚇意思，不是僅止於詛咒，已經觸犯刑法恐嚇危害安全罪。

法官考量李男失業多年對政治怨懟，且鄭也同意李男寫悔過書和解，因此判拘役30天，緩刑2年，再命李男寫悔過書一篇，作為緩刑條件，若拒絕寫悔過書，則撤銷緩刑。

高雄市美女議員鄭夢洳瘦身有成，如今成為市民口中的「正妹」議員，李男也因留言辱罵，...
高雄市美女議員鄭夢洳瘦身有成，如今成為市民口中的「正妹」議員，李男也因留言辱罵，得寫悔過書懺悔。(取材自鄭夢洳臉書)
高雄市美女議員鄭夢洳瘦身有成，如今成為市民口中的「正妹」議員，李男也因留言辱罵，...
高雄市美女議員鄭夢洳瘦身有成，如今成為市民口中的「正妹」議員，李男也因留言辱罵，得寫悔過書懺悔。(取材自鄭夢洳臉書)

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