楊秀卿、劉鳳學 獲政院文化獎

說唱藝術家楊秀卿為電影「血觀音」開場彈唱。(圖：國立傳統藝術中心提供)

文化部昨公布第40屆行政院文化獎名單，得主為說唱藝術家楊秀卿及舞蹈家劉鳳學。文化部表示，文化部長李永得親自致電向兩人道賀，認為兩人不僅在傳統藝術及表演藝術領域擁有輝煌成就，更主動向國際推廣台灣 藝術文化、促進人才交流，對藝文推廣貢獻良多。

看過電影 「血觀音」的觀眾，一定對楊秀卿印象深刻。電影一開場，她手持月琴彈唱，以傳統唸歌為電影添上懸疑詭譎的氣氛。楊秀卿1934年生於新店，兒時因延誤就醫導致失明。父親將她送到基隆一戶以賣唱為生的人家收養。楊秀卿11歲便外出走唱，其唸歌內容取材於街坊巷弄的故事，打響「口白歌仔」的名聲。

有感於說唱藝術逐漸沒落，楊秀卿2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，透過嶄新的方式為唸歌注入新生命。她在各地舉辦巡迴音樂會，與雲林科技大學學生合作製作「唸啥咪歌」專輯MV，獲德國紅點設計獎。文化部表示，楊秀卿透過不同途徑宣揚唸歌說唱技藝，讓更多人認識唸歌之美，她於2009年獲文化部登錄為「重要傳統表演藝術保存者」，尊稱「人間國寶」。

劉鳳學生於1925年，1950年代開始接觸原住民舞蹈，1960年代到日本研究所進修舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。她於1976年創辦「新古典舞團」，1987年獲英國國家舞蹈哲學博士學位，為我國第一位舞蹈博士。1979年，她提出「國民中小學舞蹈實驗班」建議案，1994年於全國教育 會議中提出「7年一貫制藝術教育制度」，影響台灣舞蹈教育。