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掏空4.8億關11年 最美董座葉素菲出獄

台灣新聞組／台北11日電
遭判刑16年8月的博達科技公司前董事長葉素菲，三年前獲准假釋易服勞役，10日期滿出監。（記者陳宏睿／攝影）
遭判刑16年8月的博達科技公司前董事長葉素菲，三年前獲准假釋易服勞役，10日期滿出監。（記者陳宏睿／攝影）

博達科技公司前董事長葉素菲涉掏空公司資產，2009年遭判刑16年8月、併科罰金1億8000萬(台幣，下同，約637萬美元）確定，她2018年聲請假釋獲准，因無力繳罰金易服勞役3年、1096日，等於1日可抵16.4萬元。昨天期滿出獄，她一步出監獄即搭計程車離開，不發一語。

葉素菲1999年至2004年間，利用虛增營業額、境外交易套取公司資金等手法掏空公司資產，當時外界稱為台灣上市公司史上最大宗、最敢講、最無視監督機制的投資騙局。

葉素菲2009年發監，在桃園女子監獄服刑，六年前轉至台中女子監獄外役監，被女監選為自主監外作業受刑人，監外作業期間在協力廠商擔任清潔工。監所人員形容，葉低調、守規矩、懂禮貌，受刑期間無違規，「穿了囚服氣質仍不同」。

葉素菲三年前聲請假釋獲准，因罰金未繳納，易服勞役1096日，昨天期滿出監，另依假釋付保護管束程序，出監24小時內需前往戶籍地士林地檢署向觀護人報到。

今年63歲的葉素菲，1991年以500萬成立博達科技公司，年僅33歲；八年後公司上市，葉曾有最美女董座之稱，股價一度登上股王。

2004年博達公司無預警宣告無法償還29億8000萬公司債，向法院聲請重整，引爆博達案。

最後葉素菲因掏空博達資產4億8000萬，遭判刑14年確定，併科1億8000萬，另涉掏空子公司尚達3億元判刑4年，法院裁定二案應執行刑16年8月。

監獄 台灣 投資

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