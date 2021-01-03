首度主持廣播節目 阿扁談逆境奮發故事

前總統陳水扁新年多了廣播節目主持人身分，3日起每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目，談勵志人生故事。(翻攝自「微微笑全國廣播網」直播畫面)

前總統陳水扁 持續透過臉書、Line群組等管道發聲，新年多了廣播節目主持人身分，今天起每周日在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首集節目與傳媒集團董事長石川對談，陳水扁頻說，他是廣播菜鳥，心情緊張，不少粉絲留言為他打氣。

節目名稱是「有夢上水」，陳水扁、石川兩人暢談兒時家境清寒，卻在逆境中奮發向上故事，陳水扁提及與妻子吳淑珍相識過程，他說，自己家境清苦，妻子吳淑珍是富家千金，岳父希望女兒嫁醫師，反對兩人交往、結婚，從頭到尾不認同這樁婚事。

陳水扁說，妻子吳淑珍不顧父母反對，幾乎是和他「私奔」，他未能好好保護妻子，讓妻子後來坐了輪椅，覺得很內疚。

現年94歲扁媽去年4月跌倒入院後就沒離開醫院，後來進了安養機構，陳水扁說，為了就近照顧、陪伴媽媽，他去年從高雄搬回台南，盼能多享受親情。

陳水扁也自我解嘲說，全台灣 很少有人像他名字那麼俗氣，但他還是很愛自己獨特的名字。

談到人生奮鬥歷程，阿扁說，家境困窘，父母借錢讓他讀書，父親不識字，卻相當重視孩子教育，他說，自己靠讀書脫貧，頭腦不一定比別人好，但願意比別人勤奮、認真，有清楚的目標，不放棄、勇往直前。

扁子、高雄市議員陳致中說，父親要主持廣播節目事先有向中監報備，獲得應允，節目型態是一集訪問一位來賓，節目方向是講勵志人生、小故事、經驗分享等，不是談論政治、時事，節目主軸聚焦在勵志人生故事等正面素材，也散播正能量。

陳致中說，主持廣播節目讓父親能一圓當快樂播音員夢想，雖然每周節目內容僅1小時，但事前有許多功課要忙，能讓父親退休 生活有新重心，對身心健康也有助益。