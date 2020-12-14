徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙

內政部長徐國勇氣喘復發，緊急送醫。（本報資料照片）

內政部 長徐國勇原訂今天上午將赴立法院內政委員會報告並備詢，因氣喘發作臨時請假，由次長花敬群代打上陣。花敬群備詢時表示，部長確實是不舒服，但現已無礙。

民進黨 立委賴惠員、國民黨 立委陳玉珍今天質詢時皆問及徐國勇狀況，花敬群說，徐是自行就醫，身體確實不舒服。

內政部也說明，徐國勇今天上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診，打完一針之後，目前並無大礙，他也隨即回到工作崗位。感謝大家關心。

徐國勇2017年時任行政院發言人時，也曾因誤食姑婆芋而出現麻、刺等中毒現象，緊急前往新店耕莘醫院治療。他當時說，因為喉嚨發炎，暫時不能發言，「讓我趁機休息二天」。徐國勇後來再補充說明。他說，妹妹是出家人，知道媽媽喜歡吃芋頭梗，煮給媽媽吃，不料他先吃了，有師父說，機緣下，還好他代媽媽受這個過。

「姑婆芋事件」不僅於此，民進黨中常委何志偉10月21日舉行記者會說「內政部長徐國勇以前吃錯姑婆芋，嘴巴就腫成那樣，現在若處理不了保健詐騙食品，就應該下台」，卻因此在民進黨中常會上遭黨內同志砲轟。何志偉表示，大鳴大放正是民進黨與其他黨有所不同的地方，也是民主進步的所在，也強調「因為跟徐國勇夠熟才敢這麼說。」