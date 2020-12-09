謝和弦不滿吳宗憲評論高以翔死因 直播開嗆三字經遭訴

歌手謝和弦。(本報資料照片)

藝人謝和弦，2019年12月間不滿藝人吳宗憲，評論高以翔猝死 言論，涉嫌在臉書 直播稱「裝什麼台灣 大哥，假鬼假怪」辱罵臭卒仔、三字經等語，吳宗憲事後提告，且堅持不和解。全案經移轉管轄至士林地檢署，檢察官偵結依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，33歲謝和弦在無盡紋身店開臉書直播，因不滿吳宗憲評論高以翔在2019年11月27日猝逝原因，涉嫌透過臉書直播公然侮辱吳宗憲，言詞足以貶損吳宗憲人格評價。

直播內容指名道姓稱「吳宗憲...裝時麼台灣大哥」用台語稱假鬼假怪，辱罵臭卒仔、三字經「你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的」「你他嗎說是韓國害死他的」。

謝的直播內容經「top娛樂新聞」粉絲專頁、和youtube頻道等媒體，以標題「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。吳得知消息後委任律師提告。

此案經移轉管轄至南投地檢署及台北地檢署，最後移轉至士檢。謝在偵查中供稱，在直播上說過這些言論，但僅是針對吳宗憲言詞的「評論」直播時情緒不穩定「不知道講了這麼多話」。

士檢檢察官未傳吳、謝兩人到案，但吳表態堅持不願和解，依直播影片、台北地檢署的勘驗筆錄及相關列印的媒體轉載報導資料等，認定謝涉販公然侮辱罪嫌，依法提起公訴。