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陳冲:逆全球化浪潮興起 世界面臨八大脫鉤

記者葉憶如／台北6日電
行政院前院長陳冲演講 「逆全球化的新鏈情」。(記者曾吉松／攝影)
行政院前院長陳冲演講 「逆全球化的新鏈情」。(記者曾吉松／攝影)

逆全球化與「慢全球化」（slowbalisation）浪潮興起，區域化與次區域化抬頭，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（5）日指出，世界正面臨「八大脫鉤現象」，包括貿易、技術、資本市埸、投資、融資、教育、SWIFT與最新的網路脫鉤，供應鏈加速重組無可避免，但如何重組要考慮很多因素。

社團法人管理科學學會昨日舉行109年年會暨「產業全球化之變遷與企業因應研討會」，邀請陳冲以「逆全球化下的新鏈情」專題演講，剖析新冠疫情下的產業鏈重組。

陳冲提到1989年東西德推倒柏林圍牆，把無形與有形的牆都推倒了，知識、技術與經濟三個民主化構成全球化，但從開始就一路步履蹣跚，遇到很多反對聲浪，今年更因新冠疫情爆發，加速逆全球化（Deglobalization）進程，今年5月《經濟學人》提出「再見吧全球化」論點，要世人跟全球化最偉大的時代揮揮手說再見。

新冠疫情大大改變人類生活，陳冲舉例視訊會議、遠距工作甚至教學，讓人與人之間產生隔閡，在商業模式上同樣收縮供需，加上公共衛生、國土安全與產業鏈安全等因素，從技術、金融面、知識面都要「保持距離」，讓原本就因中美貿易戰啟動的金融戰、科技戰、智財戰、能源糧食戰等各類保護意識抬頭。

陳冲說，逆全球化、新冠疫情、保護主義加上美國大選後經濟問題叢生這四大因素，未來新的供應鏈將更講求「穩定性、安全性、多元性與保持彈性」，從過去長鏈分工化到現在的短鏈一體化，必須擇一或尋求整合，像蘋果iPhone手機過去供應鏈橫跨歐美亞三大洲七國家，未來可能只集中亞洲特定區域。

過去為符合全球貿易比較利益說，強調全球價值鏈，但陳冲說，現在區域與次區域化影響更大，如美國主導成立北美自由貿易協定，對ＷTO寄望少了；次區域化指一區域中的少數國家會特地結合起來，以發揮最大共通利益，如東亞中國近期與日韓二國各自尋求合作，勢必對台灣帶來影響。

陳冲也談到世界正興起「八大脫鉤」現象，包括貿易、技術、資本市埸、投資、融資、教育、SWIFT（環球銀行金融電信協會網路）脫鉤，與今年8月美國務卿龐培歐最新提出的網路脫鉤（Clean Network），對全球化帶來深遠影響，中國也將大受打擊，如技術上高層級晶片取得困難、資本上陸企在美上市未符審計新規恐下市，而SWIFT與網路影響更大。

疫情 美國 重組

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