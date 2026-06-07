包養網約少女奪初夜 公司負責人「多次激戰」賠45萬換緩刑
AI重點
文章重點整理：
新竹縣一間公司負責人蔡姓男子2022年8月間透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣（化名），蔡聲稱願以每月3萬元（台幣，下同，約950美元)包養，但須與小欣發生性行為作為對價，之後蔡將小欣約到公司員工宿舍奪走其初夜，後續雙方又激戰多次，卻被小欣母親得知，怒對蔡男提告；新竹地院審理終結，蔡男因賠償45萬元換取和解，獲判緩刑。
法官調查，蔡男於2022年8月透過「85寶貝包養網」認識少女小欣，並約在新竹縣寶山鄉公司宿舍內見面，並告知願以每月3萬元包養對方，事後二人激戰多次，蔡男也依約給錢。
小欣稱，第一次見面時，蔡男正面將她壓制在沙發上硬脫衣褲，她當下很害怕有掙扎，因為她是初夜，蔡男一度放棄，說之後每個月都會匯錢，但是要聽他的話每個月跟他見面。
蔡男自2023年2月、3月、7月都陸續約小欣到公司宿舍見面，雙方發生性行為後，蔡再給予對方1萬元或3萬元，之後卻被小欣母親得知兩人關係，怒提告訴。
法官認為，蔡男明知小欣未滿18歲，正處於身心與人格發展重要階段，竟為求自己性慾之滿足，仍與其為有對價的性交行為，有害少女身心健全發展，然事後已與少女和解，並已依約賠償45萬元完畢，審酌依兒童及少年性剝削防制條例成年人與少女為有對價性交罪，判刑10月，緩刑2年。
他是透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣，之後約在公司員工宿舍見面，並提出每月給付三萬元作為包養對價，進而發生後續性行為。 法院認定蔡男明知對方未滿十八歲，仍以金錢對價與其發生性交，且多次約至宿舍見面。此行為損害少女身心發展，構成兒少性剝削相關犯罪。 因蔡男事後與少女達成和解，並依約賠償45萬元完畢，法院審酌其已彌補損害，因此判刑10月但宣告緩刑2年，暫不執行實刑。
精華 FAQ
他是透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣，之後約在公司員工宿舍見面，並提出每月給付三萬元作為包養對價，進而發生後續性行為。
法院認定蔡男明知對方未滿十八歲，仍以金錢對價與其發生性交，且多次約至宿舍見面。此行為損害少女身心發展，構成兒少性剝削相關犯罪。
因蔡男事後與少女達成和解，並依約賠償45萬元完畢，法院審酌其已彌補損害，因此判刑10月但宣告緩刑2年，暫不執行實刑。
上一則
波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路
下一則