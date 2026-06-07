我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

包養網約少女奪初夜 公司負責人「多次激戰」賠45萬換緩刑

記者王駿杰／新竹7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹縣一間公司負責人蔡姓男子上包養網站，奪走一名未成年少女初夜，遭法院判刑。（本...
新竹縣一間公司負責人蔡姓男子上包養網站，奪走一名未成年少女初夜，遭法院判刑。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新竹縣蔡姓公司負責人透過包養網認識未成年少女，並承諾每月給付三萬元。
  • 重點二：蔡男以包養為名與少女多次發生性行為，首次見面即在宿舍內奪走其初夜。
  • 重點三：法院認定其明知對方未滿十八歲，賠償四十五萬元和解後，判刑十月緩刑二年。

新竹縣一間公司負責人蔡姓男子2022年8月間透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣（化名），蔡聲稱願以每月3萬元（台幣，下同，約950美元)包養，但須與小欣發生性行為作為對價，之後蔡將小欣約到公司員工宿舍奪走其初夜，後續雙方又激戰多次，卻被小欣母親得知，怒對蔡男提告；新竹地院審理終結，蔡男因賠償45萬元換取和解，獲判緩刑。

法官調查，蔡男於2022年8月透過「85寶貝包養網」認識少女小欣，並約在新竹縣寶山鄉公司宿舍內見面，並告知願以每月3萬元包養對方，事後二人激戰多次，蔡男也依約給錢。

小欣稱，第一次見面時，蔡男正面將她壓制在沙發上硬脫衣褲，她當下很害怕有掙扎，因為她是初夜，蔡男一度放棄，說之後每個月都會匯錢，但是要聽他的話每個月跟他見面。

蔡男自2023年2月、3月、7月都陸續約小欣到公司宿舍見面，雙方發生性行為後，蔡再給予對方1萬元或3萬元，之後卻被小欣母親得知兩人關係，怒提告訴。

法官認為，蔡男明知小欣未滿18歲，正處於身心與人格發展重要階段，竟為求自己性慾之滿足，仍與其為有對價的性交行為，有害少女身心健全發展，然事後已與少女和解，並已依約賠償45萬元完畢，審酌依兒童及少年性剝削防制條例成年人與少女為有對價性交罪，判刑10月，緩刑2年。

精華 FAQ

  • 他是透過「85寶貝包養網」認識未成年少女小欣，之後約在公司員工宿舍見面，並提出每月給付三萬元作為包養對價，進而發生後續性行為。

  • 法院認定蔡男明知對方未滿十八歲，仍以金錢對價與其發生性交，且多次約至宿舍見面。此行為損害少女身心發展，構成兒少性剝削相關犯罪。

  • 因蔡男事後與少女達成和解，並依約賠償45萬元完畢，法院審酌其已彌補損害，因此判刑10月但宣告緩刑2年，暫不執行實刑。

上一則

波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路

下一則

十軍團指揮部淪炮房…軍人結婚7天偷吃同袍 漢光留守多次出軌

延伸閱讀

「臭襪塞嘴」體罰學生 台高職女籃教練遭判刑、校方要連帶賠償

「臭襪塞嘴」體罰學生 台高職女籃教練遭判刑、校方要連帶賠償
造謠女師「女女戀」害丟工作 女大生判刑再賠百萬

造謠女師「女女戀」害丟工作 女大生判刑再賠百萬
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
「我把錢都給她了」25歲男戀上離婚老闆娘 分手後追討12萬

「我把錢都給她了」25歲男戀上離婚老闆娘 分手後追討12萬

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應