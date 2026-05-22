我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

不滿被盤查衝撞同僚 高雄休假警被記1大過

記者張議晨／高雄22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。（圖／讀者提供）
蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。（圖／讀者提供）

高雄鼓山分局蔡姓員警昨天休假騎車行經三民區十全一路時，因行車搖晃被三民警分局員警盤查，警方對他酒測，酒測值雖為0，但蔡男卻不滿被攔，除當街吐痰外，還企圖騎車離去，過程中造成員警受傷，被依傷害、妨害公務罪嫌逮捕，鼓山警分局火速開考績會，記蔡男一大過。

蔡男為鼓山分局警備隊員警，昨天上午8時55分許，騎車行經三民區十全一路時，因疑似未禮讓行人且行車搖晃，被巡邏員警示意停車受檢，

員警見蔡男面色潮紅，疑有酒後騎車情形，隨即依法實施酒測，酒測值為0，但蔡男不滿被攔，不僅當員警面前吐痰，還在查證身分時企圖騎車離開，員警見狀制止，反而被蔡男弄傷，隨即將蔡男壓制、管束，依傷害、妨害公務罪嫌逮捕送辦。另蔡男未禮讓行人違規部分，另開罰單可處台幣1200元至6000元罰鍰。

警方事後查出蔡男為鼓山分局員警，卻不配合盤查，通報蔡男任職的分局後，由鼓山警分局做行政懲處。

鼓山分局表示，蔡姓員警於21日輪休期間，因行車情形遭轄區警方攔查，過程中雖未有酒駕情事，卻因情緒失控涉嫌妨害公務，針對蔡員自身言行失檢且涉犯刑事案件，嚴重影響警譽，鼓山分局立即召開考績會，從重核予記一大過之處分，並改列教育輔導及汰除對象。

蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。（圖／讀者提供）
蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。（圖／讀者提供）

上一則

黑白集／「賴神」欽定的沈伯洋 驗證賴路線民眾接受度

下一則

新聞評論／兩大神主牌崩壞 見證賴清德的話術治國

延伸閱讀

色警官邀女警開房間記2大過免職 「官官相護」前後任分局長都被懲處

色警官邀女警開房間記2大過免職 「官官相護」前後任分局長都被懲處
臭到投降 台通緝犯與警扭打就醫又逃「躲化糞池僵持」下場慘了

臭到投降 台通緝犯與警扭打就醫又逃「躲化糞池僵持」下場慘了
台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後「直接放人」

台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後「直接放人」
8名中國人未經許可在泰國拍攝短劇 遭警方突檢被捕

8名中國人未經許可在泰國拍攝短劇 遭警方突檢被捕

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場