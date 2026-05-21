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狼處長抱女員工喊「看到你很癢」調解撤告 法院判不受理

記者曾健祐／台中21日電
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時任台中市府公共運輸及捷運工程處處長張應當。（圖／台中市府提供）
時任台中市府公共運輸及捷運工程處處長張應當。（圖／台中市府提供）

時任台中市府公共運輸及捷運工程處處長張應當，任內朝女員工環抱稱「很喜歡你」、「看到你會癢」，被依性騷擾罪嫌起訴，因雙方近期調解成立，被害人撤告，台中地院判公訴不受理；張事後遭台中市府免職、監察院彈劾，但張又考上交通部高速公路局，懲戒法院已裁定停止其職務。

檢方起訴指出，張男2024年9月6日在公捷處處長辦公室內，趁女員工遞送公文進來時，從側面環抱住對方，並將雙手放在她胸下、腰部，對她口出「很喜歡你」、「看到你會癢」等語，涉犯乘機性騷擾罪嫌。

台中地院審理期間，張男和女員工達成調解，由於性騷擾罪屬告訴乃論，全案經被害女子撤告，中院不經言詞辯論，判處本件公訴不受理。

張應當2024年9月被申訴性騷擾案，台中市府交通局認定性騷成立，予以記2大過免職；監察院調查發現，張任台中市公捷處長期間，被控濫用權勢性騷擾、職場霸凌，不法行為長達2年多，職場工作環境惡化，嚴重侵害員工權益，今年2月再彈劾張。

張被台中市府免職後，他再參加國家考試，錄取並分發至交通部高速公路局服務，自2025年12月30日起因訓練合格，擔任管理組工程員。

懲戒法院認為，張性擾、職場霸凌多人，經行政機關認不具公務員適任性，其再以考試及格分發途徑擔任公務員，不適任性既難於短期內改變，且對政府聲譽的損害將繼續，在判決前先裁定停止職務。

性騷擾

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