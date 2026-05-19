孫安佐搞砸唯一工作 前經紀人警告「警察去你家」也不甩嘆：很低能

重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

孫安佐 玩火槍涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌遭羈押禁見，今傳出有幕後金主付他2.5萬元(台幣，下同，約790美元)，形同鼓勵他犯法，且有藏鏡人協助曝光造勢。對此，「前經紀人」重讀天月連2次回應本報強調：「孫安佐沒錢也要研究火槍，孫安佐沒錢也要研究火槍，他就是要。」又說：「如果有金主給錢，2.5萬也太少了吧。」

重讀天月透露，孫安佐近期一直沒收入，那就是今年接到第一個遊戲平台曝光的合作案，約3萬元左右，跟火槍無關，沒想到就搞砸了，「這次的廠商合作，拍攝企畫都不是我，是由廠商配置的藏鏡人處理，我也不可能拍這個內容，我是陪同」，他坦言工作當然是由他這個經紀人接洽，但是拍攝內容是孫隨機更改成火槍測試。而他口中的「藏鏡人」，正是「網紅推手」圤智雨指的去網紅賓賓哥直播那位年輕人。

至於所謂月底的粉絲見面會，重讀說「就是公益活動」。重讀昨晚在Threads上發表4點聲明，但仍被狂酸「反骨、甩鍋、秒切割」，他今則說：「陪同被他害到，也無可奈何。」有沒有抽成？則回：「接個頭，他一天到晚都在玩火槍，沒有收入，不敷成本，是要什麼收入？」不否認甚至有倒貼，「總之他（孫）不用賺錢就能活、有地方法，跟我們不一樣」。

重讀指孫安佐原本在拳賽前工作有起色，外傳孫鵬每月給兒子3萬，他說：「聽說是1萬多，我不知情。」狄鶯到海邊疑有輕生念頭新聞他有看到，但沒有多加評論：「這是孫安佐堅持熱愛火槍，自己選的路，不需要有太多情緒。」

如果孫安佐日後再回頭找他幫忙，會答應嗎？重讀說：「朋友協助，不影響我為主。」會氣他嗎？對你好嗎？「跟我很熟識，沒有什麼好不好，我對他就當自己弟弟，煮飯給他吃等等。」

重讀大孫安佐8歲，在那支火槍影片發布前，他有跟孫安佐的對話訊息，警察也有取得，上頭寫道：「你到時候又要警察衝去你家？你到底在想什麼？」孫則回：「不要發瘋了，不會，你想太多了。」他覺得孫安佐「很低能」，一直覺得沒問題，「那還需要誰有什麼情緒？我身為他經紀人，他不聽我的勸，我卸任，不是應該嗎？不然我要怎麼對這個職位負責？」

而孫安佐遭羈押主因其實並非自製噴火槍，而是住處被搜出改裝散彈槍及模擬槍，但他本人卻說「不是我的」。對此重讀天月說：「那（槍）就是一直在他家，是不是誰的，更無人知曉。」是孫安佐的嗎？他答：「他家本來就一堆槍，一直都在那，是誰的我怎麼會知道？」