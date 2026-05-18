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又是為流量 孫安佐鋌而走險內幕曝光

記者趙大智／即時報導
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孫安佐16日從北投分局移送士林地檢複訊。(記者蘇健忠／攝影)
孫安佐16日從北投分局移送士林地檢複訊。(記者蘇健忠／攝影)

26歲孫安佐因組裝「重裝型噴火槍」並公然播出，依涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌遭羈押禁見，而檢方搜索孫家，發現家中宛如小型彈藥庫。由於孫安佐收押後未表明事實，檢警搜查手機及金流時發現孫安佐之所以鋌而走險的原因。

據「鏡週刊」報導，孫安佐月底將辦粉絲見面會，有幕後金主已付給他2萬5000元(台幣，下同，約790美元)，另有活動策畫人協助，孫安佐為了預熱見面會，才會測試火槍炒熱聲量。

而孫安佐「玩火自焚」的行為，狄鶯先是酒後直播失控，言行遭檢視批評成了人肉箭靶，由於她直播中放話「兒子被抓我也不想活了」，18日傳出她在淡水海邊遊盪遭疑有輕生念頭，警方出動帶回，目前已至朋友家休息。

而孫鵬昨晚走出北投住家受訪，透露狄鶯因情緒低落，去友人家住幾天，心情已平復平靜。對於兒子官司，他說：「就坦然面對啊，接下來已配合調查。」對於兒子自製火槍是否知情，他表示，看到這次影片也非常驚訝，之前安佐跟經紀人在台北市信義區帶瓦斯火槍被調查時，就已交代過兩人「不要再拍這這麼聳動的影門，很危險的，沒想到他自己還是去拍了片子」。

孫鵬感嘆，孫安佐也大了， 26歲了，彼此尊重生活空間，他該講的還是會叮嚀他，當然也不希望這樣的事情發生，那既然發生了，就自己好好面對。

孫安佐

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