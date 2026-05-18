狄鶯大讚孫安佐是天才該培養 法官揭監獄「高手超多」：違法勿浪漫化

狄鶯(左)很疼愛兒子孫安佐。（取材自臉書）

台灣26歲星二代孫安佐 近日因自製火焰槍與疑似槍械案件再度引發爭議，相關話題持續延燒。母親狄鶯日前在直播中情緒激動替兒子發聲，形容孫安佐在武器製作方面「很有天分」，甚至直言是「天才」，認為若能被妥善引導，「中研院應該好好培養他」，掀起外界熱烈討論。

法官帳號「大理寺僧正」近日在Threads發文回應，語帶諷刺表示：「照這種標準，矯正署可以培養的人才可多了。」貼文曝光後，也迅速在網路引發熱議。

事件起因於有網友發文替孫安佐緩頰，認為雖然是「逆風發言」，但他在武器相關製作上確實具備一定技術能力，若未來能在合法場域、搭配正確資源，也許能在民防或國防領域發揮專長。該網友也強調，目前尚未造成實際傷害，不應全盤否定其技術能力。

「大理寺僧正」則直言，自己沒想到竟有這麼多人支持這種說法，並分享多年司法實務經驗指出，現實中其實不乏「技術型犯罪者」。他透露，曾接觸過有人精通製毒技術，從原料選擇、設備搭建到結晶純度控制都相當專業，甚至還吸引外國人士特地前來交流請教；也有被告專精製槍，能打造非制式手槍，從槍管加工、來福線製作到結構穩定性都十分成熟。

此外，他還提到，曾有被告在法庭上完整分析槍枝殺傷力與彈道原理，專業程度甚至讓鑑定單位還得另行補充說明，整場庭審幾乎變成一場「專業講座」。他也強調，技術能力與違法行為不能混為一談，「強的人多的是，但犯法行為沒什麼好推崇的。」認為社會不應因特殊能力就合理化危險行為，否則恐怕模糊法律界線。

最後，他也特別提醒：「這篇乖寶寶不要學。」呼籲外界不要將違法技術浪漫化或英雄化，相關言論曝光後，也在網路掀起正反兩派激辯。