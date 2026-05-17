孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐 近期爭議不斷，外界原先多認為僅涉及公共危險或恐嚇公眾等罪嫌，不過「巴毛律師」陳宇安卻直言，真正棘手的關鍵，其實是「槍砲彈藥刀械管制條例」。

陳宇安近日在臉書發文分析案情，指出若孫安佐涉及未經許可製造、持有爆裂物或槍械，恐怕不是輕罪能帶過。根據「槍砲彈藥刀械管制條例」第7條規定，未經許可製造、販賣、運輸槍砲、炸彈或爆裂物者，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，甚至可併科最高3000萬元罰金。

陳宇安也分享過往辦理槍砲案件的經驗，透露自己曾處理過兩起相關案件，其中一件是民眾自製爆裂物炸魚，另一件則涉及私下販售槍枝。她表示，當時兩名當事人能獲得較輕判決，全因具備「自首」或「未遂」等條件，再加上本身沒有前科，才有機會透過「刑法」第59條「情堪憫恕」爭取減刑。最終，其中一人被判刑9個月，另一人則獲得5年緩刑。

不過，陳宇安坦言，孫安佐目前的情況恐怕「非常不樂觀」。她指出，孫安佐過去在國內外早已累積不少爭議紀錄，若想在法庭上主張「情堪憫恕」，難度相當高。

陳宇安更直言，孫安佐如今唯一的關鍵，就是警方查扣的相關槍械是否具備「殺傷力」。若經鑑定確認具有殺傷力，在缺乏減刑條件下，恐怕難逃數年牢獄之災。