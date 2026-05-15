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臭到投降 台通緝犯與警扭打就醫又逃「躲化糞池僵持」下場慘了

記者游明煌／基隆即時報導
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陳姓通緝犯與警扭打，就醫又脫逃躲醫院化糞池，與警僵持，最後因太臭受不了投降，判刑...
陳姓通緝犯與警扭打，就醫又脫逃躲醫院化糞池，與警僵持，最後因太臭受不了投降，判刑6月。（記者游明煌／攝影）

陳男先前因偽造有價證券案件遭發布通緝，警方查獲時與警發生扭打，造成警察全身多處擦挫傷，他也以受傷為由要求就醫，沒想到作完X光檢查後向院外脫逃，躲在醫院化糞池內，警方找到時僵持不下，最後因為「太臭了」，經一番勸說投降就逮。法官日前依傷害、脫逃未遂罪判他應執行有期徒刑6月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，陳男因偽造有價證券案件遭發布通緝，113年11月4日下午4時9分許，在一處社區地下一樓停車場被第二分局八斗子分駐所派出所楊姓、陳姓警員逮捕。

逮捕過程中，陳男劇烈反抗，並與兩警發生拉扯，因其揮手撥打、腳踏，致楊警右小指、左中指、右膝挫傷併擦傷等傷害；陳警右肩腋、右髖、左膝、右足踝、右足大足趾挫傷及右手無名指、左手挫傷併擦傷等，但最後仍將陳壓制帶回分駐所。

陳男也因身體受傷要求就醫，楊警下午5時25分戒護至三軍總醫院基隆分院正榮院區，但到晚間6時31分許，陳男作完X光檢查，自醫院X光室出來後，趁機向院外奔逃，楊見狀立即追趕，兩人發生扭打，陳男後來跳入醫院化糞池中躲藏。

楊警呼叫警力支援場，現場臭氣沖天，但雙方僵持，為免發生危險，警方也沒有冒進，經一番勸說後，陳男才走出就範而脫逃未遂。現場員警說，化糞池真的太臭了。

法官審理指出，陳男遭警逮捕及戒護就醫時，都以強暴方式脫逃，法紀觀念淡薄，漠視國家公權力的執行，有損公務員執法的尊嚴，坦承犯行，傷害、脫逃未遂各判有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

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