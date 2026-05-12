文大生救人失聯第2天 胞姊求「看到我弟快報警 讓他回家」

24歲李姓文化大學男學生為了救人，跳水後失聯至今，雙北消防派49人第二天搜救，搜索範圍擴大至中興橋至敦煌碼頭水域一帶。(記者翁至成／攝影)

24歲李姓文化大學男學生昨(12)天清晨在大稻埕碼頭跳水救93歲張姓老翁後失聯，消防隊今天一早持續第二天搜救，搜索範圍擴大至中興橋至敦煌碼頭水域一帶，除出動快艇、水上摩托車與無人機沿河面搜尋外，也同步針對沙洲、岸際擱淺點加強巡查。

台北市消防局指出，今天共出動消防車7輛、快艇7艘、水上摩托車2艘、無人機2架及49名人力投入搜救，其中，北市消防局出動消防車6輛、快艇2艘、水上摩托車2艘、無人機1架及15名警義消；新北市消防局支援消防車1輛、快艇1艘及3名人員；另台北市北海水上救生協會也派5人協助搜索，支援義消則投入快艇4艘、無人機1架及26名人力。

搜救人員昨天清晨5點多獲報，即沿大稻埕碼頭搜索，並透過無人機由高空觀察河道與沙洲變化，由於淡水河受潮汐影響明顯，消防隊持續掌握漲退潮時間，在退潮期間加強河岸裸露區域搜尋，希望提高發現機會。

李男家屬今天仍持續在現場守候消息，事發後更透過網路發文求助，希望民眾協尋，李男胞姊在貼文寫下「拜託大家，救人的是我弟弟，請大家有在河堤運動，不管早上或晚上，拜託幫我看看河堤，如果有看到弟弟，拜託報警，讓弟弟趕快回家」字句哀切，引發眾多網友轉發與留言集氣。

據了解，李男昨天凌晨與友人相約吃宵夜、跑步訓練，兩人在大稻埕碼頭休息時，聽聞張姓老翁獨自涉水落河，李男見狀跨越欄杆跳水救人，一度成功游近老翁身旁，但兩人在接觸後疑因水流及體力不支，不到20秒便雙雙滅頂。

張翁昨天早上9點多經消防隊救起送醫後不治，李男至今仍下落不明。

24歲李姓文化大學男學生為了救人，跳水後失聯至今，雙北消防派49人第二天搜救，搜索範圍擴大至中興橋至敦煌碼頭水域一帶。(記者翁至成／攝影)

李男胞姊在貼文寫下「拜託大家，救人的是我弟弟，請大家有在河堤運動，不管早上或晚上，拜託幫我看看河堤，如果有看到弟弟，拜託報警，讓弟弟趕快回家」字句哀切。(擷取自網路)