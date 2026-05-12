爭產 6旬手足鬧翻 兄當老母親面砍死胞弟

警方已在現場圍起封鎖線。（讀者提供）

高雄橋頭區南溝路巷弄昨日晚間傳出命案，65歲靳姓男子與62歲胞弟疑因爭產發生糾紛，兩人在家中大打出手，哥哥持刀怒砍弟弟，連在場86歲老母都受傷，警方到場後將弟弟緊急送醫，急救後仍不治，全案朝殺人罪偵辦。

警方調查，靳男兄弟同住南溝路巷弄內民宅，昨日晚間兄弟二人因家產問題引發爭執，86歲母親在場勸和不成，胞兄隨即持菜刀揮舞，砍傷胞弟的頸部，弟弟當場血流如注。

岡山警方趕赴現場時，發現弟弟倒臥血泊，頸部有明顯刀傷，隨即將持刀殺人的靳男制伏並逮捕。弟弟因傷勢嚴重，送醫搶救後仍因傷勢過重，宣告不治；靳男在衝突中也受傷，母親也被波及，所幸兩人傷勢輕微，送醫治療後無大礙。

警方調查，靳姓兄弟跟老母親同住，對於財產分配爭議已久。案發當時，兩人在客廳發生肢體衝突，哥哥從廚房取出菜刀攻擊，弟弟在防禦過程中也毆傷哥哥，導致哥哥與勸架的母親皆受輕傷。

因此案涉及嚴重家暴，警方另通報社會局介入查處，協助後續處置並安置受驚的老母親。靳男傷勢無礙後已被帶返分局偵訊，對行凶事實供認不諱，全案詢後將依刑法殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。