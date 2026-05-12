為錢？北市女母親節前夕返家 驚見7旬母遭勒斃、父吞藥昏迷

救護車趕抵現場畫面。（記者廖炳棋／翻攝）

母親節 前夕台北市發生人倫悲劇，75歲周姓老翁疑因與75歲黃姓妻子長期感情不睦、對金錢觀念不合，涉嫌將妻子勒斃後服藥輕生。由於兩人女兒聯繫不上父母，趕回大安區父母家中發現無人應門，報警後才發現母親已死，父親昏迷命危。

大安警分局指出，9日晚間7時許接獲民眾報案，稱建國南路住家發生意外；員警到場後，發現黃婦倒臥房內，已氣絕多時，遺體出現屍僵現象；周男則昏迷躺臥床上，警方先將其送醫搶救。

警方封鎖現場勘驗發現，兩人住處內部物品整齊，且門窗未遭破壞，沒有遭外力侵入跡象。檢警相驗黃婦遺體後，初判主要死因是勒頸窒息死亡，將擇期解剖釐清確切死因。周男昏迷指數3，目前仍在台大醫院治療，由於警方在現場並未發現安眠藥、鎮靜劑或其他可疑藥劑，已抽血釐清服用何種藥物導致昏迷不醒，已由警方戒護中，確切行凶手法及原因，仍有待檢警進一步釐清。

根據鄰居與家人說法，雙方曾因為感情與妻子掌握金錢大權，常有爭吵情形。台北中國時報報導，周女表示，父親索討金錢未果時常向母親施加言語暴力，母親去年底曾向警方報案並聲請保護令，法院今年1月核發保護令，但未強制禁止兩人同住。她過去多次勸說父母分居皆遭拒絕。周女透露，8日是她最後一次與父母聯繫，當時未察覺異狀，不清楚父親為何要殺死母親。