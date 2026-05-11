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教授罵學生「老鼠屎」挨告 法官判無罪：不具實質惡意

記者陳宏睿／台中11日電
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台中市李姓教授因學生沒帶課本，在教室罵學生挨告，一審判無罪。（本報資料照片）
台中市李姓教授因學生沒帶課本，在教室罵學生挨告，一審判無罪。（本報資料照片）

台中市一所私立大學李姓教授去年授課時，不滿朱姓學生等2人，沒有攜帶指定教科書，在教室內罵學生「老鼠屎」，被學生告上法院。法官審酌，李的言論雖尖酸刻薄，但是針對教學事實的評論，不具實質惡意，應受言論自由保障，判無罪。

判決指出，李姓教授在台中市一所私立大學教法律，去年2月25日下午3時許，他在系上教室授課時，發現朱姓學生等2人，未攜帶他所指定的林鈺雄著作的刑事訴訟法，李在教室內辱罵兩名學生「老鼠屎」，學生認為涉及公然侮辱，向警方報案後，檢方依公然侮辱罪嫌起訴。

台中地院審理時，李姓教授坦認，曾在教室說過相關言論，但否認有公然侮辱意圖，也說學生未攜帶教材、態度欠佳，他身為教師是針對學生的學習態度、表現，提出主觀評論，不是無故謾罵 。

法官認為，根據憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，公然侮辱罪成立，應審究行為人是否具有「實質惡意」。

法官指出，事實陳述與意見表達本難涇渭分明，若言論是針對具體事實提出評論，即便使用「老鼠屎」的用語，語氣尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快，仍屬憲法保障的言論自由範疇 。

法官審認，案發時學生確實未帶課本，李姓教授身為教師，針對教學現場的客觀事實提出主觀評價，本意在於責備學生未做好課前準備、可能影響班級學習風氣，不是以毀損學生人格為目的，該評論與教學事實相關，不具備侮辱的實質惡意，判無罪，仍可上訴。

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