醫美愛爾麗總裁、特助、工程師聲押禁見 總經理交保不耐否認偷拍

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，總經理劉貞華凌晨稍早辦保完畢離去時，面對媒體追問表情相當不耐。(記者蔣永佑／攝影)

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有人授意安裝針孔，昨拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡、負責監視器維修的工程師謝金亨，並約談總經理劉貞華，訊後懷疑謝男於事發後疑遭常等人指示滅證，向法院聲押常、張、謝3人，劉女則以500萬元(台幣，下同，約159萬美元)交保並限制出境、出海。檢方懷疑，謝事發後疑常等人指示滅證，開車一路南下拔除北部、中部共10家分店存放針孔攝影機影片的主機。

檢警昨兵分八路，前往涉案人等的住處、辦公室等相關處所搜索，常如山則是一早在台北住處遭搜索和逕行拘提，隨後直接驅車被帶回新北地檢署交由檢察官複訊。

下午自行前往地檢署到案說明的劉女，凌晨稍早辦保完畢離去時，面對媒體追問「是不是故意偷拍？」、「知不知道有很多受害者？」、「有事先告知消費者嗎？」、「是常董指示裝（針孔）的嗎？」一律以不斷重複的「沒有」回應。對於媒體希望適度說明案情，劉女則依然一臉不耐地表示「現在很晚了」，便逕自上車。

檢警調查，揭發全案的第一位消費者本月1日於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即前往海山警分局江翠派出所報案。當天以個體戶身分承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝姓工程師，疑似接獲上級指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，之後獨自一人開車南下，將沿途分店的監視器主機一一拔除帶走。

新北地檢署稍早表示，常、張、謝、劉4人涉犯刑法妨害秘密、妨害性隱私及兒少性剝削等罪，前3人罪嫌重大且有湮證、串供之虞，因此聲請收押禁見，劉女因尚無羈押必要，諭知500萬交保並限制出境出海。