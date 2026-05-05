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未成年少女被拍性影像、懷孕還遭恐嚇 台渣男被判兩罪

記者簡慧珍／彰化5日電
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黃姓男子與弱勢未成年少女交往，趁機偷拍性影像，彰化地方法院依犯無故重少年性影像罪...
黃姓男子與弱勢未成年少女交往，趁機偷拍性影像，彰化地方法院依犯無故重少年性影像罪判處黃男有期徒刑1年6月、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑3月。（記者簡慧珍／攝影）

黃姓男子與未成年少女多次發生性行為，趁機偷錄少女的下體、胸部和性交過程合計4部影片，又遊說少女自拍類似影像、照片數張傳送給他，未料少女發現懷孕而報警，遭黃男恐嚇「別來找我麻煩」。彰化地方法院審結，依犯無故重製少年性影像罪等兩罪，分判有期徒刑1年6月、3月。

判決書指出，黃男去年透過網路認識未成年少女，進一步交往為男女朋友，多次到彰化市某賓館發生性行為，未經少女同意，拍攝少女的下體、胸部、性交過程的性影像計4部影片，及截圖部分影像畫面而無故重製少女的性影像。

黃男後來與少女通訊，徵得同意，要求她自拍下體、胸部等身體隱私部位的性影像照片數張，少女傳送給黃男，黃男儲存手機用並製造及無故重製少女的性影像。

兩人發生性行為兩個月後，少女發現懷孕而報警，黃男心生不滿，用自己手機Messenger傳送「最好別害我讓家人對我怎樣」、「你如果帶你家人來找我麻煩就怪我賣你的影片出去」等訊息，使少女心生畏懼。

彰化地院審酌，黃男僅為滿足一己取得少女影像的私欲而犯案，更利用持有少女影像而恐嚇要將性影像出售，使原本即有輕度身心障礙的少女承受性影像可能隨時流傳、名譽受損的恐懼陰影，影響身心匪淺，應予譴責，並考量犯後坦承犯行，然未與少女及其家人達成和解的犯後態度，兼衡酌素行前科、少女母親希望從重量刑、檢察官具體求處徒刑兩年等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

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