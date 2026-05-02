離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

台灣新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣（約3.4萬美元）剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過兩名證人，質疑張女私自代簽，憤而向新竹地院提起確認婚姻無效之訴。法官審理後，認定證人未親聞結婚真意，判決婚姻無效。

陳男主張，2024年結婚時，他並不認識結婚書約上的兩名證人，且雙方簽署婚約當下，證人均不在現場，姓名全是張女自行書寫填載後，直接帶往戶政事務所辦理登記。陳男表示，張女近期屢次要求離婚並索取高額分手費，他認為當年結婚程序不符民法要件，這段關係應自始無效。

張女辯稱，兩人交往期間陳男多次傳送「嫁給我」的貼圖求婚，她曾提醒對方要慎重，最後是陳男堅持結婚。至於結婚書約上的證人簽名，陳男全程知情並主導，兩人辦妥登記後還一起請婚假前往台東探視該兩名證人，並以夫妻身分接受祝福。張女反指陳男是因不願給付108萬元財產差額，才惡意抹黑。

法官審理時，張女坦承結婚書約上的證人簽名確實由她代簽。法官進一步調查發現，陳男是在辦完結婚登記後兩天，才前往台東見到該兩名證人。顯見證人並未在結婚當時親自見聞，也未向雙方當事人確認結婚真意，僅憑事後見面不能補正法律程序的瑕疵。

法官認為，依據民法規定，結婚應以書面為之，並有兩人以上證人之簽名。所謂證人必須親自在場或親聞雙方有結婚意願，本案證人既未實際參與結婚程序，最終判決婚姻無效。